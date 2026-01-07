 Kolumbijos partizanai po JAV smūgio sprunka iš Venesuelos

Kolumbijos partizanai po JAV smūgio sprunka iš Venesuelos

2026-01-07 10:19
Viljama Sudikienė (ELTA)

Kolumbijos partizanų vadai, kaip įtariama, veikę Venesueloje, sprunka po JAV karinės operacijos Karakase, per kurią buvo nuverstas lyderis Nicolas Maduro, antradienį naujienų agentūrai AFP sakė šaltinis Kolumbijos pajėgose. 

Kolumbijos partizanai po JAV smūgio sprunka iš Venesuelos
Kolumbijos partizanai po JAV smūgio sprunka iš Venesuelos / Scanpix nuotr.

Bogota jau seniai įtarė, kad galingų grupuočių, tokių kaip kokaino kontrabandos kelius pasienyje kontroliuojančios Nacionalinės išlaisvinimo armijos (ELN) ir dabar jau nebeveikiančios FARC partizanų armijos lyderiai gyvena Venesueloje.

Pasak saugumo ekspertų, ELN turėjo užnugario bazes Venesueloje, N. Maduro jas toleravo, nors tai neigė.

Antradienį Kolumbijos ginkluotųjų pajėgų karininkas anonimiškai teigė AFP gavęs pranešimų, kad po savaitgalį Vašingtono surengto reido partizanų lyderiai mėgina kirsti sieną ir grįžti namo.

Pasak Bogotos gynybos ministerijos, partizanų vadų buvimas pasienyje kelia grėsmę Kolumbijos saugumui.

JAV išvežus Venesuelos lyderį į Niujorką, kur jis stojo prieš teismą, Bogota paskelbė perspėjimą dėl galimų išpuolių ir dislokavo tūkstančius karių prie daugiau nei 2200 kilometrų ilgio sienos.

Donaldas Trumpas perspėjo Kolumbijos prezidentą Gustavo Petro verčiau pasisaugoti, be įrodymų apkaltinęs jį esant narkotikų baronu. Buvęs miesto partizanas G. Petro į tai atsakė pareiškimu, kad yra pasirengęs ginkluotai kovai už tėvynę.

Šiame straipsnyje:
Venesuela
Kolumbija
FARC

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų