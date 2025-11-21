Miestų kalėdinių eglių maratonas prasideda: ką šiemet sugalvojo Vilnius ir Kaunas?

Apie šventinius simbolius ir pagrindinių miesto eglių idėjas „Žinių radijui“ pasakoja Kauno kalėdinės eglės dizainerė Kristina Rimienė (toliau K. R.) ir Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė (toliau S. B.)
Europos Kalėdų sostinė
– Vilniaus miesto eglė laikoma pagrindinė visos šalies egle, kokia ji bus šiemet?
S. B.: Šiemet mūsų eglė bus klasikinė. Į šį žiemos festivalį žiūrime šiek tiek kitaip, daug plačiau, neapsiribodami tik egle ar jos tematika. Mus labiausiai įkvepia Niujorke esanti Rokfelerio centro eglė, kuri ten statoma jau beveik 100 metų. Tokia pati, gyva, keičianti savo dekoracijas, bet neturinti išskirtinės temos. Mūsų pagrindiniai akcentai, į kuriuos orientuojamės – tai Kalėdų programos vientisumas, miesto centre ir jo prieigose derantys apšvietimo elementai. Šiemet šalia klasikinės raudonos spalvos, kuri labai artima Vilniui, pakylos, atsiranda miško elementai. Be to, šiemet esame ne tik Europos Kalėdų, bet ir žalioji sostinė. Labai daug orientuojamės į tvarumą ir miško elementus, kurie tik patvirtina, kad Vilnius yra labai žalias ir vertina tai, ką turi.
– Eglutė bus ne pagrindinis akcentas?
S. B.: Prie eglutės susitinka miestiečiai ir miesto svečiai, tačiau į tai žiūrime daug plačiau. Turime visą Kalėdų maršrutą, nuo Katedros iki nuostabios Rotušės, kurioje jau „apsigyveno“ ledas. Juokaujame, kad Vilniuje ledas jau surado savo namus, nes ši aikštė atgijo. Tai nuostabi vieta, kuri dega Kalėdų dvasia. Turime pasidžiaugti, kad verslai noriai jungiasi ir taip pat puošiasi sukurdami stebuklą ir šventinę nuotaiką. Šiemet kalbame apie tai, kas nepavaldu laikui.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
Kauno eglė suspindės Art Deco stiliumi
– Kokia šiemet bus Kauno eglė?
K. R.: Kauno eglė šiemet taip pat atspindės mūsų miesto veidą – bus puošta Art Deco stilistika. Kaunas dėl savo architektūros įrašytas į UNESCO paveldo sąrašą kaip Art Deco sostinė. Šiemet minime 100 metų nuo šios meno krypties atsiradimo. Labai simboliška, kad turėdami tokį gražų paveldą pažymime kartu šią sukaktį.
– Kokias vietas reikėtų aplankyti Kaune per Kalėdas?
K. R.: Kaunas – labiau kompaktiškas miestas nei Vilnius. Mes turime labai gražią Laisvės alėją, kuri džiugina miesto svečius ir pačius kauniečius tuo, kad ji nuolat apšviesta lemputėmis. Visi medžiai, esantys pėsčiųjų centriniame take apkabinėti lemputėmis ir ne tik Kalėdų metu. Taip pat papuoštas mūsų centrinis fontanas, Vienybės aikštė, kurioje veikia įvairūs restoranai, Rotušė, kurioje yra miesto eglė ir senamiestis. Mūsų Kalėdų maršrutas labai paprastas, bet tiesiogiai einantis per centrinę miesto dalį.
– Eglė dar neįžiebta, tačiau komentatoriai socialinėje erdvėje netyla, kalbama apie neišpildomus miestiečių lūkesčius. Ar jaučiate spaudimą?
K. R.: Statome eglę pirmą kartą ir esame labai susikoncentravę į šio miesto puošybos elemento užbaigimą. Vyksta labai intensyvūs darbai, nuo ryto iki vakaro didelė žmonių komanda dirba tam, kad konstrukcijos ir ornamentika atsidurtų tinkamoje vietoje ir apšvietimo sistema skandžiai veiktų. Mes turime tiek daug darbo, kad komentarų dar neskaičiau, tačiau spaudimą jaučiu.
