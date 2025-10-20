Kaune ryškiau sužibo kalėdinė eglutė: kodėl taip greitai?

Žaliakalnyje auganti eglė pastarosiomis dienomis tapo tikra socialinių tinklų žvaigžde. Kauniečiai dalijasi nuotraukomis, stebėdamiesi rekordiškai ankstyvu šventiniu žibėjimu. O kodėl eglutė sužibo taip greitai? Pasirodo, girliandomis ji išpuošta dar praėjusią žiemą, tačiau pradėjus anksti temti gyventojai atkreipė dėmesį į mirgančias švieseles.
„Įdomiausia stebėti žmonių reakcijas, kai vidury vasaros 30 laipsnių karštis, o pas mus šviečia eglė. Visi klausia kodėl, o mes – kodėl negalime būti išskirtiniai, žmones įveikti per nuostabą. Jau pradėjo temti pora savaičių anksčiau ir visas srautas, važiuojantis pro mus pradėjo pamatyti, kad eglė įjungta ir atrodo, kad ji įjungta dabar, nors jau visus metus šildo“, – kalbėjo Kalėdų eglės savininkas Rokas Markovičius.
Eglutė sulaukė dėmesio dar nebaigta puošti – nors burbulų kol kas nėra, ją jau juosia 300 metrų girlianda. Milžiniškai žaliaskarei prireikė specialios įrangos, tačiau viršūnės pasiekti taip ir nepavyko.
„Labai norime papuošti dar dideliais žaislais, kažką paįvairinti, bet problema – 16 metrų aukštis“, – pasakojo R. Markovičius.
Kol kauniečiai puošia kiemus, jau aišku, kad visame mieste daugės papuoštų erdvių ir kalėdinių miestelių. Atsiras dar daugiau gyvų eglučių dekoracijų. Šių metų pagrindinė Kauno eglė taip pat bus gyva ir sugrįš į tradicinę vietą – prie Rotušės.
„Eglė bus kukli, jauki, bet turėtų būti elegantiška. Kaunas turi titulą UNESCO, „Art Deco“, todėl turbūt šių metų eglė bus panaši į mūsų laimėtus titulus“, – teigė Kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė.
Atrodo, šiemet Kalėdų laukimas Lietuvoje prasidėjo anksti – parduotuvėse dekoracijos pasirodė savaite anksčiau nei pernai. Kol kas perkamiausi – Kalėdų nykštukai.
„Yra didelis klientų susidomėjimas. Matome, kad pernai anksti žmonės pradėjo įsigyti kalėdines prekes, todėl šiemet pasiruošėme anksčiau“, – aiškino „Jysk“ parduotuvės vadovė Janina Danielienė.
Lietuva su ankstyvomis kalėdinėmis dekoracijomis vejasi Europos didmiesčius. Štai Londone kai kur Kalėdų dekoracijos atsiranda dar rugpjūtį, o spalį dauguma parduotuvių vitrinų jau spindi žaisliukais ir girliandomis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
O kada Kalėdoms ruoštis ima dauguma kauniečių?
„Prieš kokias tris savaites, būna intensyvus ruošimasis, šventinis laikotarpis“, – sakė senjorė.
„Prieš du mėnesius prasideda, nes turiu daug anūkų“, – pridūrė kita senjorė.
Specialistai aiškina, kodėl šventėms puoštis imame vis anksčiau. Verslui – tai pelnas, bet kodėl žmonės perka taip anksti?
„Ypač dabar, kai yra geopolitinis nestabilumas, žmones tai veikia. Žmonių masinis pirkimas, noras užsitikrinti stabilumą. O ritualas garantuoja pasaulio nekintamumą nuo seniausių laikų. Nors kitaip matome pasaulį, bet pasąmonėje taip yra“, – teigė VDU Kultūrų studijų docentas Arūnas Vaicekauskas.
Anksčiau pagal tradicijas eglė namuose sužibėdavo tik per Kūčias – jokių dekoracijų prieš tai nebūdavo.
Naujausi komentarai