Ministrė dar negali atsakyti, ar vaikams reiktų uždrausti socialinius tinklus

„Mes turėtumėme žinoti ir visuomenės nuomonę, tėvų, globėjų, pačių vaikų, ką galvoja. Mes tikrai esame apie tai diskutavę. Galbūt tikrai reikėtų tokią pasidaryti apklausą visuomenės, kad iš tiesų žinotumėme nuomonę ir tada galėtumėme daryti sprendimus“, – BNS šią savaitę teigė ministrė.
„Visada verta kalbėti ir diskutuoti apie tai, kas liečia vaikų sveikatą, vaikų emocinę būklę, saugumą, visada turime apie tai kalbėti“, – kalbėjo R. Popovienė.
Įstatymas, draudžiantis jaunesniems nei 16 metų asmenims naudotis socialiniais tinklais, gruodžio mėnesį įsigaliojo Australijoje. Ši šalis tapo pirmąja pasaulyje, priėmusia tokias griežtas priemones.
Visada reikėtų pirmiausia galvoti, ką mes iš to gausime.
Anot R. Popovienės, priimant tokius griežtus įstatymus, svarbu apgalvoti, kokia jų nauda.
„Visada reikėtų pirmiausia galvoti, ką mes iš to gausime. O mes tai tikrai žinome, kad tai yra labai svarbu kalbant apie vaikų sveikatą, apie emocinę būklę, apie įvairiausius pašalinius kitus trukdžius, kurie iš tiesų veikia psichiką, mąstymą, raidos sutrikimus ir mūsų socialinį bendravimą. (…) Tai pasidaryti visuomenės apklausą, pasižiūrėti, ką mes galvojame, tai tikrai labai svarbu ir galbūt tas pirmas žingsnis“, – teigė ministrė.
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) sutinka, kad sprendimai dėl socialinių tinklų draudimo turi būti priimami po diskusijų, tačiau pabrėžia, jog geriausios prevencinės priemonės – „aiškios ir nacionaliniu lygiu priimtos taisyklės“.
„Ekranų, o taip pat ir socialinių tinklų ribojimas yra svarbi prevencinė priemonė, būtina sveikai vaiko psichosocialiniai raidai. (...) Todėl SAM pasisako už tai, kad vaiko aplinkoje – šeimoje, mokykloje – turi būti aiškios išmaniųjų technologijų naudojimo taisyklės“, – teigiama BNS perduotame SAM atsakyme.
„Šiuo metu SAM negali vienareikšmiškai pasakyti, kad reiktų drausti socialinius tinklus. Nes tai reiktų išdiskutuoti“, – rašome komentare.
Praėjusių metų lapkričio pabaigoje Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, kuria siūloma nustatyti visoje ES asmenims iki 16 metų amžiaus riboti prieigą prie socialinių tinklų, dalijimosi vaizdo medžiaga platformų ir dirbtinio intelekto.
Vaikams nuo 13–16 metų prieiga galėtų būti suteikiama gavus tėvų sutikimą.
Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris) taip pat teigė, jog šalis neatmeta galimybės pasekti Australijos pavyzdžiu ir įvesti amžiaus ribojimus socialiniams tinklams.
