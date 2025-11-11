 Kalėdų nuotaika – per anksti?

2025-11-11 13:30
Klaudija Audickaitė

Dar neįpusėjus lapkričiui, kai kurias Klaipėdos vietas jau puošia girliandos bei dekoracijos, o prekybos centruose sklinda ir šventinė muzika. Tačiau ne visi šiuo sprendimu džiaugiasi – miestiečiai dalijasi nuomonėmis, kad šventinė nuotaika šiemet „užpuolė“ per anksti.

Diskutuoja: socialiniuose tinkluose netyla ginčai dėl per daug ankstyvos šventinės nuotaikos mieste. / E. Šemioto nuotr.

„Juokaujate? Dabar eglutė? Taip ir dingsta Kalėdų magija“, – feisbuke piktinosi klaipėdietė Eglė, sulaukusi gausaus kitų komentatorių pritarimo.

Dalis gyventojų teigė, kad šventės praranda savo prasmę, kai viskas prasideda per anksti – dar tik prasidėjus lapkričio mėnesiui.

„Kol ateina Kalėdos, jau būna viskas nusibodę, ypač tie papuošimai – šventės tampa nebeįdomios, kai papuoštas eglutes pamatai prieš du mėnesius iki švenčių“, – pažymėjo kita klaipėdietė.

Daugelis prisimena ankstesnius laikus, kai šventinis pasiruošimas turėjo kitokią reikšmę.

„Taip buvo nuo senų laikų – Kūčių rytą tėvai su vaikais puošdavo eglutę, mama su močiute gamindavo vakarienę. Dabar viskas tapo beprasmiška“, – prisiminimais dalijosi Virginija.

Ne visus toks ankstyvas šventinis startas erzina, visgi kai kurių žmonių nuomone – kuo daugiau šviesos, tuo geriau.

„O kas blogai? Juk taip daugiau šviesos ir grožio. Žmonės, džiaukimės, kad miestas puošiasi“, – komentavo Irena.

Yra ir tokių, kurie į šią situaciją žvelgia su humoru – ruošiasi eiti marginti kiaušinių.

„Siūlau vietoj žaisliukų iškart margučius kabinti – tada nereikės per Velykas galvos sukti“ – juokavo klaipėdietis.

Nors miestas jau pradėjo puoštis, eglutės įžiebimo šventė Klaipėdoje planuojama lapkričio 29 dieną.

