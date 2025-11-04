Baigėsi žaliaskarių siūlymai

„Klaipėdos švenčių“ projektų vadovė Živilė Putnienė, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas, sakė, kad penkios eglutės jau apžiūrėtos, o kitų apžiūra vyks artimiausiu metu.
„Yra gauta 15 pasiūlymų. Dalį apvažiavome, apžiūrėjome. Penkias eglutes apsižiūrėjome praėjusią savaitę. Poros eglučių nebuvome gavę nuotraukų, o kitų nuotraukas gavome, bet visada reikia gyvai įsivertinti. Vėliausiai lapkričio 10 ar 11 d. tikrai, manau, turėsime išsirinkę eglutę“, – kalbėjo Ž. Putnienė.
Kaip įprasta, bus įvertintas eglutės aukštis – ji turi būti ne žemesnė kaip 10 metrų, plačiu ir gausiu šakų vainiku.
„Yra dvi eglutės iš Gargždų, kitos trys – iš Dituvos sodų. Penkios, kurias apžiūrėjome, yra iš Klaipėdos, Jakų ir Kiškėnų. Jeigu gražiausias medis atsirastų Gargžduose, tai nebūtų labai toli ir iš ten dar būtų galima atsivežti“, – pažymėjo Ž. Putnienė.
Pasak pašnekovės, tarp apžiūrėtųjų buvo eglių, kurios tikrai galėtų tapti pretendentėmis.
„Tikrai buvo. Viename sklype auga dvi eglės, jos – įspūdingo grožio. Ramiau pasidarė, kad jeigu nerasime dar vertesnės, manau, kad eglę jau turime. Dar vienos eglutės nepavyko rasti, bandysime kontaktuoti su pasiūliusiu žmogumi, kad patikslintų vietą. Nuotraukoje atrodė labai graži eglė“, – pasakojo Ž. Putnienė.
Eglės įžiebimas Klaipėdoje vyks lapkričio 29-ąją.
2024 m. eglutė į Teatro aikštę atkeliavo iš Jakų, ji rėmėsi į savininkų tvorą ir elektros laidus.
2023-iaisiais savo išaugintą eglutę dovanojo klaipėdiečiai. Jų žaliaskarė peraugo tvorą, rėmėsi į elektros laidus, todėl savininkai medelį ketino pjauti.
2022-aisiais eglutę dovanojo Klaipėdos universitetas. Šiuo metu žaliaskarės vietoje stovi Botanikos sodo Edukacinis centras.
