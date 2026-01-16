Moteris nukrito nuo tilto kartu su naujagimiu: po tragedijų kaip ši – aptartas svarbus sprendimas

Atvykus tarnyboms, svarbi tampa visa įmanoma informacija. Ji reikalinga tiek renkant duomenis ikiteisminiams tyrimams, tiek ugniagesiams gelbėtojams, narams ar kitiems pareigūnams nustatant tikslią tilto vietą, kur galimai nukrito asmuo. Ugniagesiams ypač svarbu kuo tiksliau žinoti įvykio vietą, nes kiekviena minutė gali būti lemiama bandant išgelbėti žmogaus gyvybę.
Narams ši informacija aktuali siekiant sukonkretinti paieškos zoną ir taip efektyviau panaudoti turimus resursus bei sutrumpinti paieškos laiką. Pažymėtina, kad upių gamtinės savybės lemia, jog kūnas gali būti greitai nuneštas toliau kritimo vietos, todėl paieška be tikslios informacijos tampa itin sudėtinga.
Ant tiltų esamos kameros dažnai nemato viso tilto vaizdo, dažnai matoma tik viena tilto pusė, kamerų kokybė – prasta, tarnybos susiduria su rimtais sunkumais atliekant gelbėjimo, paieškos darbus ar ikiteisminį tyrimą. Tačiau ne mažiau svarbu nukentėjusiųjų artimieji – šeimos nariai ar draugai. Jei nėra aiškiai užfiksuoto fakto, kad asmuo iš tiesų nukrito nuo tilto, artimieji dažnai renkasi tikėti, jog tai neįvyko. Ilgą laiką trunkanti nežinia, kol vykdomos paieškos, sukelia didelę emocinę įtampą, o visuomenėje gali sukelti nepagrįstų sąmokslo teorijų, nepasitikėjimą valstybės ar savivaldybės institucijomis.
Galima paminėti atvejį, kai pogimdyvine depresija sirgusi moteris nukrito nuo „Trijų mergelių“ tilto kartu su naujagimiu. Abiejų kūnų paieška truko tris paras, o per šį laikotarpį situacija buvo apipinta įvairiomis sąmokslo teorijomis – buvo svarstoma, kad kūdikis galimai pagrobtas ar perduotas kitiems asmenims, tuo tarpu artimieji atsisakė tuo patikėti.
Tokiose situacijose, kai nėra aiškių įrodymų, ar asmuo iš tiesų nukrito nuo tilto, į paieškos ir tyrimo procesą įtraukiami kinologai, policijos pareigūnai, nevyriausybinės organizacijos, kurios tikrina aplinkines teritorijas, ugniagesiai gelbėtojai bei kitos institucijos. Tai reikalauja didelių žmogiškųjų ir materialinių resursų.
Kad šias problemas aptartų, sausio 16 d. Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (PGV) viršininko pavaduotojas Tomas Sušinskas, Kauno 5-osios komandos viršininkas Mindaugas Belickas ir vyriausiasis specialistas Edvardas Čepulionis susitiko su Kauno miesto administracijos direktoriumi Tadu Metelioniu ir vicemeru Andriumi Palioniu.
Susitikime buvo aptarta, kad ant visų Kauno miesto tiltų būtų įrengtos aukštos vaizdo kokybės stebėjimo kameros. Kameros turėtų fiksuoti abu tilto galus ir visą važiuojamąją bei pėsčiųjų dalį. Taip pat buvo svarstoma galimybė po tiltais įrengti apsauginius tinklus, kad fiziškai būtų apribota galimybė nukristi. Dar vienas svarstytas variantas – paaukštinti tiltų bortus arba taikyti kitokius inžinerinius sprendimus, kad būtų ribojama galimybė perlipti turėklus.
Tikimasi, kad šių priemonių įgyvendinimas prisidėtų prie savižudybių prevencijos, efektyvesnio tarnybų darbo bei sumažintų emocinę ir socialinę žalą nukentėjusiųjų artimiesiems ir visuomenei.
Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:
|Skubi pagalba
|112
|
Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam
Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius
|www.tuesi.lt
|
Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems
Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose
|www.artimiems.lt
|Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą
|www.pagalbasau.lt
|
Psichologinių krizių pagalbos centras
Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė
|
1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)
https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/
|
Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)
Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms
|
+370 640 51555
Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
|Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas
|
+370 606 07205
Susidūrus su registracijos anketos gedimais
|Jaunimo linija
Emocinė parama jaunimui, budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 28888 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Vaikų linija
Emocinė parama vaikams, budi savanoriai konsultantai, profesionalai
|
116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)
Pokalbiai internetu
|Linija „Doverija"
Emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų k., budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.
|Vilties linija
Emocinė parama suaugusiesiems, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai
|
116 123 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Pagalbos moterims linija
Emocinė parama moterims, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai
|
+370 800 66366 (visą parą kasdien)
Atsako per 24 val.
|
Mamos linija
Mamoms, kurios ieško emocinės pagalbos anonimiškai
|
Telefonas laikinai nepasiekiamas į laiškus atsakoma (I-IV 10.00–20.00 V iki 18.00)
|
Ankstukų pagalbos linija
Nemokama psichologinė pagalba
|
+370 612 03 800 (I–VII 00:00–24:00)
|Vyrų linija
Emocinė parama vyrams, telefonu konsultuoja specialistai
|
+370 670 00027 (I–V 10.00–14.00 val.)
Rašyti laišką
|Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas"
|
+370 604 11119 (I–VII,18.00–22.00 val.)
Atsako per 72 val.
|
Tėvų linija
Emocinė parama tėvams, pagalbą teikia psichologai
|
+370 800 90012 (I–V 9.00–13.00 val. ir 17.00–21.00 val.)
Konsultacija suteikiama per 7 darbo dienas
|
Sidabrinė linija
Prireikus pagalbos, jaučiant poreikį būti išklausytam, ar tiesiog norint susirasti bendramintį nuolatiniam bendravimui telefonu, nedvejodami skambinkite nemokamu telefonu
|+370 800 80020 (I–V 8–22 val., VI–VII 11–19 val.)
Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.
