 Nauja laisvalaikio erdvė Girionyse

2025-12-01 13:30 diena.lt inf.

Girionių miško parko teritorijoje atverta nauja sporto ir vaikų žaidimų erdvė. Šis projektas įgyvendintas Kauno rajono savivaldybės iniciatyva, siekiant atnaujinti treniruoklių zoną, įrengti naują žaidimų aikštelę ir sukurti patrauklią, aktyvią aplinką vietos gyventojams.

Sveikatinimas: treniruokliai atrinkti pagal technines specifikacijas, pritaikytas stiprinti įvairias kūno raumenų grupes.
Kartu su bendruomene pasidžiaugti nauja aikštele atvyko Kauno rajono savivaldybės tarybos narė Violeta Boreikienė, vicemeras Laurynas Dilys, Samylų seniūnė Jolita Andrulytė ir kiti svečiai.

„Džiaugiuosi aktyvia Girionių bendruomene, kuri buriasi, sportuoja ir leidžia laiką gryname ore. Tikiu, kad šie treniruokliai ir žaidimų aikštelė skatins dar daugiau judėjimo ir bendrystės“, – sakė vicemeras L. Dilys.

Naujoje aktyvaus laisvalaikio erdvėje įrengti septyni funkciniai sporto treniruokliai, kuriais galės naudotis įvairaus amžiaus žmonės. Treniruokliai atrinkti pagal technines specifikacijas, pritaikytas stiprinti įvairias kūno raumenų grupes. Mažiausieji bendruomenės nariai džiaugsis naujomis sūpynėmis, čiuožykla ir įvairiomis karstynėmis.

Darbus atliko „Traida“ ir „Margas parkas“. Projekto vertė – 40 tūkst. eurų.

Šiame straipsnyje:
nauja sporto ir vaikų žaidimų erdvė
Girionys
Kauno rajono diena

