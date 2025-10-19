 Naujas dviračių takas sujungs Karmėlavą su Kaunu

2025-10-19 09:54
BNS inf.

Valstybinės kelių valdytojos „Via Lietuva“ užsakymu bus tiesiamas beveik 4 km ilgio naujas pėsčiųjų ir dviračių takas, kuris į vieną trasą sujungs Karmėlavą ir Kauną.

Naujas dviračių takas sujungs Karmėlavą su Kaunu / E. Ovčarenko/ BNS nuotr.

„Via Lietuva“ pranešė pasirašiusi 2,6 mln. eurų (su PVM) vertės sutartį su bendrove „Žilinskis ir Co“.

Darbus planuojama pradėti spalio mėnesį, o pabaigti – kitų metų rugpjūtį.

Pėsčiųjų ir dviračių take planuojama įrengti poilsio aikšteles su suoliukais, šiukšliadėžėmis. Sutvarkyta infrastruktūra bus pritaikyta ir specialiųjų poreikių turintiems žmonėms.

Projektas finansuojamas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

