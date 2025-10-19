Naujas dviračių takas sujungs Karmėlavą su Kaunu

„Via Lietuva“ pranešė pasirašiusi 2,6 mln. eurų (su PVM) vertės sutartį su bendrove „Žilinskis ir Co“.
Darbus planuojama pradėti spalio mėnesį, o pabaigti – kitų metų rugpjūtį.
Pėsčiųjų ir dviračių take planuojama įrengti poilsio aikšteles su suoliukais, šiukšliadėžėmis. Sutvarkyta infrastruktūra bus pritaikyta ir specialiųjų poreikių turintiems žmonėms.
Projektas finansuojamas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.
