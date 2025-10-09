Karmėlavą su Kaunu sujungs naujas pėsčiųjų ir dviračių takas

Vykdant projektą, valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis ruože nuo 8,391 iki 12,37 km bus nutiestas 3,9 km ilgio ir 2,0–2,5 m pločio pėsčiųjų ir dviračių takas, sumontuotas kryptinis pėsčiųjų praėjimų apšvietimas, įrengti nauji lietaus nuotekų šalinimo tinklai, pastatyti nauji kelio ženklai. Eismo saugai užtikrinti bus įrengti apsauginiai atitvarai ir barjerai, pritaikyti pėstiesiems bei dviratininkams.
Pėsčiųjų ir dviračių take planuojama įrengti poilsio aikšteles su suoliukais, šiukšliadėžėmis ir specialiomis vietomis neįgaliesiems, naudojantiems vežimėlius. Kelio ruože bus atnaujinti autobusų sustojimo peronai. Sutvarkyta infrastruktūra bus pritaikyta ir specialiųjų poreikių turintiems žmonėms. Projekte numatyta įrengti silpnaregiams pritaikytus įspėjamuosius ir vedimo paviršius.
Darbus atliks viešąjį konkursą laimėjusi UAB „Žilinskis ir Co“. Sutarties vertė – 2,6 mln. Eur su PVM. Techninį darbo projektą parengė UAB „Viaprojektas“. Statybos darbų techninę priežiūrą vykdys AB „VIAMATIKA“.
Tako įrengimo darbus planuojama pradėti šių metų spalio mėn., o pabaigti – kitų metų rugpjūtį.
