Pusė metro sniego – ne pabaiga: sinoptikų prognozės gąsdina Vakarų Lietuvą

Gyventojai Žemaitijoje sekmadienio rytą nubudo neberadę savo automobilių – juos teko atkasinėti iš sniego.
„Seniūnijose pasitelkti visi darbuotojai, kas tik gali pakelti šiūpėliuką“, – sakė Plungės savivaldybės administracijos direktorius Dalius Pečiulis.
Daugiausia sniego – Klaipėdos rajone. Po šios nakties sniego danga čia siekė apie pusę metro.
„Po šios nakties sniego storis padidėjo dar apie 20 centimetrų. Sekmadienį visą dieną protarpiais sninga, o naktį vėl prognozuojama dar daugiau sniego – situacija nėra lengva“, – teigė Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
Tiek sniego Lietuvoje nebuvo senokai.
„Bent jau per pastaruosius 15 metų tai yra didžiausias iki šiol iškritęs snygis“, – sakė sinoptikė Elena Klyukina.
Sinoptikai prognozuoja, kad naktį iš sekmadienio į pirmadienį snigs dar, daugiausia – Vakarų Lietuvoje.
„Sniego dangos storis dar turėtų padidėti 7–10 centimetrų“, – aiškino E. Klyukina.
Pirmadienį moksleiviams turėjo baigtis Kalėdų atostogos, tačiau dėl gausaus sniego Vakarų Lietuvoje jos netikėtai prasitęsė. Trijų savivaldybių sprendimu mokyklos dar neatidaromos – nuspręsta nerizikuoti vežti vaikų apsnigtais keliais. Plungėje ir Rietave atostogos mokyklose pratęstos dviem dienoms – pamokos dar nevyks, tačiau darželiai dirbs.
„Dėl tokio sniego kiekio tikėtina, kad ir pirmadienį dauguma vaikų gali nepatekti į ugdymo įstaigas. Darželiai, kaip ir planuota, turėtų dirbti“, – sakė D. Pečiulis.
„Mokykliniai autobusai nėra pritaikyti važiuoti tokiomis sniego dangomis, apsisukimo vietose jie slysta. Rizikuoti vaikų gyvybėmis negalime“, – pabrėžė Kretingos rajono meras Antanas Černeckis.
Plungės ir Rietavo savivaldybėse pamokos nevyks, tačiau vaikus į mokyklas atvežti bus galima.
„Mokykloms nurodyta priimti vaikus, kurie neturi kur pasilikti namuose, o jų tėvai dirba“, – teigė D. Pečiulis.
Kretingos savivaldybėje pirmadienį ir antradienį pamokos vyks nuotoliniu būdu.
Kad Vakarų Lietuvos vaikams netikėtai prailgėjo atostogos, merai siūlo dėkoti ne žiemai, o kelių tarnybai „Via Lietuva“. Savivaldybės teigia, kad savo prižiūrimus kelius nusivalo, tačiau valstybinės reikšmės keliai, už kuriuos atsakinga „Via Lietuva“, po pūgų esą lieka nepravažiuojami pusę paros ar dar ilgiau.
„Endriejavo ir Judrėnų seniūnijose yra nepravažiuojamų valstybinių kelių. Tai kartojasi kasmet. Kelių tarnybos, matyt, daugiau dėmesio skiria magistraliniams keliams, o vietinės reikšmės valstybiniai keliai kartais nevalomi net kelias dienas. Dėl to kyla problemų nuvežti vaikus į mokyklas“, – sakė B. Markauskas.
Anot merų, situaciją gelbsti ūkininkai, kurie traktoriais valo kaimus net ir neprašomi.
„Kas turi – su bobkatais, traktoriukais, kas neturi – su šiūpėliukais. Labai dėkojame bendruomenei“, – kalbėjo D. Pečiulis.
Sinoptikai ramina – sniegą atnešęs ciklonas nuo pirmadienio ims rimti, tačiau sniegas išliks.
„Galiu nudžiuginti žiemos mėgėjus – sniegas laikysis. Bent jau ateinančią savaitę – tikrai“, – sakė E. Klyukina.
Ketvirtadienį–penktadienį temperatūra gali kristi iki 15 laipsnių šalčio.
Naujausi komentarai