Dėl šalčio atšaukė pamokas? Štai ką turėtumėte žinoti

– Kaip vyksta mokymas per tokius šalčius ir kada pamokos gali būti atšaukiamos?
– Kai spaudžia tokie šalčiai arba keliai užpustyti, pirmiausia turime galvoti apie vaikų saugumą ir sveikatą. Ministerija numato, kad, kai temperatūra nukrenta iki –20 °C ir žemiau, 1–5 klasių mokiniai gali nevykti į mokyklą. O kai temperatūra nukrenta iki –25 °C ir žemiau, 6–10 klasių ir 1–4 gimnazijų klasių mokiniai taip pat gali nevykti į mokyklą. Mokyklos vadovas, įvertinęs prognozes, iš vakaro turi per elektroninį dienyną informuoti tėvus, kad rytoj pamokos nevyksta, tačiau bus organizuojamas savarankiškas darbas ar nuotolinis mokymas.
– Taigi, jei tėvai patys įvertina, kad temperatūra per žema, ar jie gali neleisti vaikui į mokyklą ir tai bus pateisinama?
– Taip, tėvai, jei mato, kad jutiminė temperatūra yra žema ir, tarkime, labai vėjuota, jie gali nuspręsti, kad vaikui nesaugu eiti į mokyklą, nes jis ilgai laukia autobuso arba jam tenka laukti šaltyje. Tada jie gali neleisti vaikui į mokyklą, informuoti mokyklą ir pamokos bus pateisinamos.
– Ar tėvai gali praleisti pamokas tik dėl temperatūros, net jei tikroji oro temperatūra nėra tokia žema?
– Taip, tėvai turi teisę įvertinti situaciją ir nuspręsti, kad vaikui šiandien nesaugu eiti į mokyklą. Pavyzdžiui, jeigu vaikas turi laukti autobuso ar yra ilgoje kelionėje šaltuoju metu, kai pučia stiprus vėjas, tai tėvai gali neleisti jam eiti į mokyklą dėl sveikatos ir saugumo priežasčių.
– Ką daryti, jei pamokos nevyks ir vaikai pagalvos, kad tai „laisvė“ nuo mokslų?
– Kai pamokos nevyksta, turėtų būti organizuojamas ugdymas iš namų. Tai privaloma. Ugdymo programos nesutrumpėja, todėl mokyklos turi pasirūpinti, kad vaikams būtų suteiktos priemonės nuotoliniam mokymui ir kad ugdymas tęstųsi iš namų.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– O jei mokykla nepraneša laiku ir tėvai nesulaukia informacijos, bet vis tiek atveža vaiką į mokyklą?
– Jei tėvai atveža vaiką į mokyklą, jis turi būti priimtas. Mokykla turi užtikrinti užimtumą, papildomas pamokas ar užsiėmimus vaikams. Kol tėvai atvyks ir paims vaiką, jis bus užimtas mokykloje, o jei vyksta nuotolinis ugdymas, vaikui sudaromos sąlygos toliau mokytis nuotoliniu būdu.
– Ar yra skirtumas tarp mokyklų mieste ir kaime, kaip priimami sprendimai dėl pamokų atšaukimo?
– Kaimo vietovėse dažnai priimamas sprendimas atšaukti pamokas, nes tai lemia ne tik šalčiai, bet ir pūgos. Miestuose, kur keliai yra valomi, sprendimai dažniausiai priklauso nuo situacijos. Jei tokiomis sąlygomis pamokos nevyksta ilgiau nei kelias dienas, sprendimą priima meras arba administracijos direktorius. Jei ekstremali situacija paveikia visą šalį, tuomet sprendimus priima švietimo ministrė.
Naujausi komentarai