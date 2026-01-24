Šaltis iš pajūrio pamažu trauksis

Savaitgalį dar nesnigs. Šiandien vidutinio stiprumo pietryčių vėjas vers manyti, kad yra šalčiau nei rodys termometrai. Prognozuojama 6–8 laipsniai šalčio.
Sekmadienį vis dar pūs vidutinio stiprumo pietrytys, bus giedra, naktį pašals iki minus 11–13 laipsnių, dieną taip pat bus žvarbu – 7–9 laipsniai šalčio.
Nuo pirmadienio orai pradės keistis, rytų ar šiaurės rytų vėjas pamažu rims, naktį pradės snyguriuoti, termometrai rodys minus 7–9 laipsnius, dieną snigs, oras nebebus labai šaltas – apie 4–6 laipsnius šalčio.
Antradienį numatomas nestiprus pietų ar pietryčių vėjas, naktį pasnigs gausiau, dieną gali snigti nesmarkiai, naktį tikėtinas 3–5 laipsnių šaltukas, dieną – tik 1–3 laipsniai žemiau nulio.
Trečiadienio naktį šiaurės rytų vėjas nevargins klaipėdiečių, naktį numatomas nedidelis snygis, dieną žymesnių kritulių nelaukiama, nakties temperatūra prognozuojama apie minus 2–4, dieną – tik 1–3 laipsniai šalčio.
Ketvirtadienį numatomas panašus oras, tik šiaurės rytų vėjas bus kiek stipresnis. Dieną gali truputį pasnigti, termometrai rodys vos laipsniu žemesnę temperatūrą nei trečiadienį.
Penktadienio naktį pamažu ims snyguriuoti, o dieną jau gausiai snigs, oro temperatūra naktį tikėtina minus 4–6, dieną – apie 1–3 laipsnius šalčio.
Kitą savaitgalį galima tikėtis panašių orų kaip penktadienį.
Pagaliau įsivyraus lietuviška žiema, kai šaltis nebus toks piktas, o ilgėjančios dienos suteiks vilčių sulaukti greito pavasario.
