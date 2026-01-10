Žiemiški orai užsibus: meteorologai įvardijo, kam ruoštis

ŠEŠTADIENĮ daug kur snigs, pustys. Vėjas šiaurinių krypčių, 9–14 m/s, naktį vietomis, dieną pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 8–13, kai kur iki 15 laipsnių šalčio, dieną 5–10 laipsnių šalčio. Dėl vėjo juntamoji temperatūra bus dar 6–8 laipsniais žemesnė.
SEKMADIENĮ daug kur pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Kai kur pustys. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, 6–11 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 10–15, vakariniame pakraštyje 6–9 laipsniai šalčio, dieną 5–10, pajūryje 2–4 laipsniai šalčio.
PIRMADIENIO naktį daug kur, dieną vietomis nedidelis sniegas. Vėjas naktį šiaurės vakarų, šiaurės, 5–10 m/s, dieną besikeičiančios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 9–14, kai kur 15–18 laipsnių šalčio, dieną 6–11 laipsnių šalčio.
ANTRADIENĮ žymesnio sniego nenumatoma. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 11–16, kai kur 17–19 laipsnių šalčio, dieną 7–12, kai kur iki 14 laipsnių šalčio.
TREČIADIENĮ be žymesnio sniego. Vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 10–15, kai kur 16–18 laipsnių šalčio, dieną 7–12 laipsnių šalčio.
Remiantis dabartiniais skaičiavimais, kitomis dienomis turėtų išlikti panašūs orai.
