Naujausia orų prognozė: pasiruoškite ir 23 laipsnių šalčiui

Sekmadienio dieną daug kur pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Vėjas bus šiaurinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra bus 5–10, o pajūryje apie 4 laipsnius šalčio.
Pirmadienio naktį vietomis truputį pasnigs. Vėjas šiaurinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 11–16, rytuose daug kur 17–20 laipsnių šalčio, dieną 8–13, kai kur iki 15 laipsnių šalčio.
Antradienio naktį kai kur truputį pasnigs, pūs silpnas vėjas. Temperatūra naktį 13–18, kai kur pragiedrėjus iki 23 laipsnių šalčio, dieną 8–13 laipsnių šalčio.
Hidrologinė situacija
Penktadienį daugelyje Lietuvos upių stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 27 cm per parą. Nemuno aukštupyje, kai kur, kilimas iki 105 m. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Upėse stebimas ižas, priekrantės ledas, kai kur susidariusi ledo danga, vietomis ledas su properšomis, ledų sangrūdos. Ledo danga apsitraukę daugelis ežerų.
Sinoptikai ir ugniagesiai primena, kad ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra bent 7 cm storio. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi.
Kuršių mariose prie kranto ties Nida stebimas tamsus lanksledis, ties Vente ledo storis iki 8 cm, vietomis properšos. Ant ledo lipti pavojinga.
Atšalus orams padidėjo kietųjų dalelių koncentracija
Aplinkos apsaugos agentūra informuoja, kad sausio 7 d. kietųjų dalelių KD10 koncentracija viršijo paros ribinę vertę Kaune ir Jonavoje. Šeštadienį ir sekmadienį vyraus nepalankios sąlygos teršalams sklaidytis, oro užterštumo lygis kietosiomis dalelėmis daugelyje miestų išliks aukštas.
Specialistai sako, kad prastos oro kokybės priežastys – nepalankios meteorologinės teršalų išsisklaidymo sąlygos, dėl šaltų orų suintensyvėjusi šiluminės energijos gamyba energetikos įmonėse ir individualiuose namuose bei transporto keliama tarša.
