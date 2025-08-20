Nesibaigiantys remontai ir automobilių spūstys: ką mano kauniečiai

Praevių klausėme, kaip jie vertina vykstančius darbus. Visi kalbintieji džiaugėsi vykstančiu progresu ir gerejančia kelių būkle. O pasiteiravus praeivių, ar nemano, kad darbai vyksta per lėtai, ir galbūt butų protingiau darbus sutelkti į kelias svarbias vietas, kauniečiai pabrėžė, kad pasitiki Kauno valdžia ir mano: viskas daroma, kad miestiečiams būtų geriau.
Tiesa, nors dėl kelių remonto darbų susidarančios spūstys nedžiugina kauniečių, jie tikina, kad viskas laikina ir teks pakentėti. Kalbinti praeiviai džiaugiasi, kad Kauno gatvių būklė gerėja ir sako galintys pakentėti.
Reportažo autoriai – Benas Vyšniauskas ir Mantas Pileckas.
