Smiltelės ir Mogiliovo gatvių sankryžoje dažnai susidaro spūstys

Savo nusiskundimu feisbuko grupėje „Bandužiai–Laukininkai–Mogiliovas“ pasidalijo asmuo, kuris susiduria su šia problema kiekvieną rytą, veždamas vaiką į darželį.
„Turiu prašymą. Visi žinome situaciją su Smiltelės ir Mogiliovo g. sankryža. Tad jūsų visų prašau, įleiskite bent kas antrą automobilį iš Mogiliovo į Smiltelės g., nes taip nedraugiška, kai visi skubame į darbus, stovime spūstyje ir niekas neįleidžia. Laikas būna apie 7.30–7.45 val., būkime draugiški“, – siūlė žmogus.
Klaipėdietis Albertas sakė, kad automobiliai iš tiesų yra į srauto eilę įleidžiami, bet vairuotojai, laukiantys, kol juos įleis, turėtų reaguoti greičiau.
„Įleidinėjame, jūs tiesiog nebijokite važiuoti. Nereikia norėti, kad kitas visai sustotų, rankinį stabdį „užtrauktų“, šviesomis „pamirksėtų“ ir dar išlipęs rankomis pamojuotų. Pamatote, kad pagrindiniame kelyje automobilis kiek lėčiau už srautą juda, tai jis tam lėčiau ir juda, kad jūs įvažiuotumėte. Minkite „gazą“ ir lįskite. Niekas specialiai į šoną nesitrenks. Nuolat tenka taip lėčiau važiuojant įleidinėti ir pagalvoti, kad jei nenori, tai nevažiuok, ir tada jau nebeįleidinėti“, – komentavo klaipėdietis.
„O visi tie, kurie išsukinėja iš Smiltelės g. į Mogiliovo g., gal sukite pagal KET, o ne iškart į antrą juostą, ir spūstis nesusidarys. Pareigūną pastatyti porai dienų – ir biudžetas pasipildys, ir KET išmoksite“, – siūlė Martynas.
Pagal KET 120 punktą, draudžiama važiuoti toliau nuo važiuojamosios dalies dešiniojo krašto negu antrąja eismo juosta, išskyrus tuos atvejus, kai jiems reikia sukti į kairę, apsisukti, apvažiuoti kliūtį, sustoti (stovėti) vienpusio eismo kelyje.
Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 417 straipsnį, KET pažeidimai, išskyrus šiame kodekse numatytuosius, užtraukia baudą vairuotojams nuo 10 iki 12 eurų.
Fernandas siūlė kitokią išeitį – geriau esą važiuoti ne minėta sankryža, o per Jūrininkų pr., ten šviesoforai reguliuoja eismą, tad ir lengviau, ir greičiau galima važiuoti.
Klaipėdietė Eglė nurodė, kad apskritai reikėtų ką nors šioje sankryžoje keisti, nes spūstyje tenka stovėti net iki 25 minučių.
