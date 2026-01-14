Klaipėdos apskrityje nustatyti grubūs vairuotojų pažeidimai

Reido metu patikrinta apie 500 transporto priemonių.
Kretingoje dviem vairuotojams surašyti protokolai už tai, kad vežė saugos diržais neprisegtus vaikus. Dar vienas protokolas surašytas už tai, kad vyras vežė vaikus ne tik neprisegtus saugos diržais, bet ir neturėdamas teisės vairuoti. Protokolas surašytas ir dar vienam saugos diržo nesegėjusiam automobilio vairuotojui.
Plungėje surašyti penki protokolai pagal LR ANK 432 str. 1 d. Naudojimosi saugos diržais, vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis, motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas užtraukia baudą vairuotojams ir (ar) keleiviams nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų.
Dar du protokolai surašyti už tai, kad vaikai vežti specialiose kėdutėse, bet neprisegti saugos diržais. Vienas protokolas vairuotojui surašytas, nes šis vežė aukštesnį nei 135 centimetrų ūgio vaiką, bet neprisegtą ant galinės sėdynės.
Dar trys protokolai – diržų neprisisegusiems suaugusiems keleiviams ir vienas diržo nesegėjusiam automobilio vairuotojui.
Rietavo savivaldybėje surašyti šeši protokolai už saugos diržų nesegėjimą, o Klaipėdos rajone – penki. Vienas iš jų – už vaiko vežimą specialioje kėdutėje bet neprisegtą saugos diržais, du – už aukštesnio nei 135 cm ir neprisegto ant galinės sėdynės vaiko vežimą.
Protokolai surašyti keleiviui ir vairuotojui nesegėjusiems saugos diržų. Dar vienas vairuotojas Klaipėdos rajone pakartotinai įkliuvo neturėdamas teisės vairuoti automobilio.
Klaipėdos apskrities (VPK) Kelių policijos skyriaus pareigūnai ir toliau rengs reidus, kurių metu bus tikrinama, ar asmenys segi saugos diržus bei ar saugiai vežami vaikai.
