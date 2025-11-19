Paaiškėjo Kauno miesto mokslo premijų laureatai

Kauno technologijos universiteto mokslo prorektorius prof. dr. K. Baltakys įvertintas už ilgametį indėlį į technologijos mokslų plėtrą, ypač tvarių statybinių medžiagų tyrimus. Jo darbai prisideda prie inovacijų kūrimo ir darnaus miesto ateities formavimo.
Per daugiau nei dvidešimt metų trunkančią akademinę veiklą profesorius yra paskelbęs per 130 mokslinių publikacijų, aktyviai dalyvauja nacionaliniuose bei tarptautiniuose projektuose ir reikšmingai prisidėjo prie mokslo slėnio „Santaka“ plėtros bei naujų tarpdisciplininių centrų kūrimo Kaune.
„Šis įvertinimas man primena, kad mokslas turi būti arti žmonių ir miesto. Kai matai, jog tavo darbas duoda realios naudos bendruomenei, tai suteikia prasmės ir norisi daryti dar daugiau. Man svarbu, kad idėjos virstų realiais sprendimais, padedančiais miestui augti. Toks pripažinimas leidžia jausti, kad judame teisingu keliu“, – kalbėjo prof. dr. K. Baltakys.
Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto docentė, V. Kavolio transdisciplininių tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. A. Vasiliauskienė apdovanota už aktyvius, aukšto mokslinio lygio tyrimus, skirtus Lietuvos XVII–XIX a. meno ir Kauno miesto paveldo analizei.
Mokslininkė yra menotyrininkė ir paveldo tyrėja, o jos darbai pasižymi giliu kultūriniu kontekstu. A. Vasiliauskienė yra daugelio mokslinių publikacijų ir monografijų autorė, aktyviai dalyvaujanti įvairiuose projektuose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Jos veikla prisideda prie humanitarinių mokslų stiprinimo ir naujos tyrėjų kartos ugdymo.
„Tai rimtas miesto bendruomenės atsakas į tai, ką mes, mokslininkai, veikiame Lietuvos ir miesto labui. Tai grįžtamasis ryšys, rodantis, jog miesto bendruomenė gyvai domisi naujausiais atradimais, pasiekimais, o mokslininkai, ypač humanitarinių mokslų srities, įgauna labiau apčiuopiamą savo darbų prasmės pojūtį ir reikalingumą, yra labiau skatinami tyrinėti vis dar neatvertus miesto ir krašto kultūros bei istorijos sluoksnius bei atradimais ir įžvalgomis dalintis su visuomene“, – sakė dr. A. Vasiliauskienė.
Kauno miesto mokslo premijos teikiamos nuo 2013 m., siekiant pagerbti mokslininkus už ilgalaikę, aktyvią ir reikšmingą veiklą, aukštus akademinius pasiekimus bei inovatyvių idėjų įgyvendinimą Kaune.
Kandidatus premijai gali teikti miesto aukštosios mokyklos, mokslo institucijos, asociacijos, Lietuvos mokslų akademija ar patys mokslininkai. Šiemet sulaukta devynių paraiškų.
Paraiškas Kauno miesto mokslo premijai gauti vertina Lietuvos mokslų akademija. Viena premija – 5 tūkst. eurų. Apdovanojimai laureatams bus įteikti gruodžio mėnesį Lietuvos mokslų akademijoje Vilniuje.
Įskaitant šių metų nominantus, per daugiau nei dešimtmetį Kauno miesto mokslo premijomis apdovanoti 23 mokslininkai.
