Paskelbti Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai

2025-12-08 16:19
Karolina Ambrazaitytė (BNS)

Lietuvos nacionalines kultūros ir meno premijas šiemet gavo šeši kūrėjai, tarp jų – architektūros istorikė Marija Drėmaitė, poetas, dramaturgas Gintaras Grajauskas ir kino režisierius Ignas Miškinis.

Iš kairės į dešinę, iš viršaus į apačią: prof. dr. Marija Drėmaitė, Ignas Miškinis, Giedrė Marija Žebriūnienė (kūrybinis vardas Giedrė Kaukaitė), Albinas Kėleris, Laisvydė Šalčiūtė, Gintaras Grajauskas. / P. Adamovič / BNS, P. Peleckio / BNS, U. Bagdonavičiaus / VU, N. Naujalio, A. Gudo ir G. Skaraitienės nuotr.

Nacionalinės premijos taip pat skirtos operos ir kamerinės muzikos atlikėjai Giedrei Marijai Žebriūnienei, teatro ir kino aktoriui Albinui Kėleriui ir dailininkei Laisvydei Šalčiūtei.

Į premijas pretendavo 12 kūrėjų, juos komisija tarpiniu balsavimu atrinko įvertinusi 46 visuomenės, organizacijų, įstaigų pasiūlytus kandidatus.

Lietuvos nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis įvertinami reikšmingiausi kultūros ir meno kūriniai, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurti per pastaruosius septynerius metus, taip pat kūriniai, kaip ilgametis kūrėjo kūrybinis indėlis į kultūrą ir meną.

Kasmet skiriamos premijos yra 800 bazinių socialinių išmokų dydžio. Šiemet tai būtų 56 tūkst. eurų.

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijų laureatų diplomai ir ženklai bus įteikti Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga.

