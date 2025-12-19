Paskelbti beveik 9 mln. eurų kvietimai kultūros ir kūrybinių industrijų įmonėms

Pasak ministerijos, lėšos bus skirtos naujų produktų ir paslaugų kūrimui bei infrastruktūros gerinimui.
„Šios investicijos, tikimės, ne tik padės atnaujinti reikiamą infrastruktūrą, bet ir paskatins kurti aukštos pridėtinės vertės paslaugas, kurios būtų paklausios tiek Lietuvoje, tiek tarptautinėje rinkoje“, – pranešime cituojama kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė.
Paraiškas gali teikti KKI sektoriuje veikiantys verslo subjektai ir nevyriausybinės organizacijos, kurių iš KKI veiklos generuojamos vidutinės mėnesio pajamos per paskutinius finansinius metus svyruoja nuo 2,5 tūkst. iki 17 tūkst. eurų per mėnesį.
Pagal naujus kvietimus vienam projektui įgyvendinti gali būti skiriama iki 200 tūkst. eurų dotacija. Paraiškos priimamos iki kitų metų balandžio 30 dienos.
