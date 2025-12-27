Papildyti per Kalėdas aptuštėjusių šaldytuvų – į turgų

Stebuklų nesitikėjo
Po Kalėdų miesto gatvėse vėl ėmė daugėti automobilių, vis gyviau šurmuliuoja prekybos centrai ir turgavietės.
Nors oras gana apniukęs ir nelabai viliojantys iš namų, tačiau po atviru dangumi šeštadieniais prie Kauno pilies veikiančioje ūkininkų turgavietėje jau nuo rytmečio buvo prekeivių ir pirkėjų.
Tačiau prekybos intensyvumas ūkininkų visiškai nedžiugino.
„Pirkėjų tikrai gerokai mažiau nei įprastą šeštadienį. Sakyčiau, net apie 80 procentų mažiau. Bet kažkokių stebuklų ir nesitikėjome. Manau, daug kauniečių dabar išvykę kur nors prie jūros. Sugrįš ir vėl viskas bus kaip įprasta“, – vylėsi savo ūkio daržovių iš Dzūkijos atvežęs ūkininkas Irmantas.
Sotūs ir laimingi
Didelio pirkėjų aktyvumo tvirtino nesitikėję ir kiti prie Kauno pilies esančiame turguje prekiavę ūkininkai.
„Pirkėjų daug mažiau, matyt po švenčių visi sotūs ir laimingi, nealkani, tačiau vis tiek prekyba kažkiek vyksta. Viskas gerai“, – sakė savo ūkio produkcija prekiaujantis Algis.
Pirkėjų daug mažiau, matyt po švenčių visi sotūs ir laimingi, nealkani.
Ypač ne kaip šeštadienį sekėsi gėlių atvežusiems ūkininkams.
„Nuo aštuntos ryto stoviu ir, beveik nepardaviau nei vienos tulpės. Tikrai ne kokia diena“, – neslėpė geltonomis tulpėmis prekiaujantis Audrius.
Jis vis prilaikydavo savo pavėsinės stovus, kad stiprus vakarinis vėjas jos nenupūstų ant kitų prekeivių.
Ištuštėjo šaldytuvai
Turguje vaikštinėjantys negausūs pirkėjai pastebėjo, kad ir prekiautojų šį kartą gerokai mažiau.
„Negalėjau nusipirkti visko, ką buvau susirašiusi. Teks eiti į prekybos centrą. Per Kalėdų dienas šaldytuvas gerokai ištuštėjo, nori nenori, reikia papildyti, nes laukiame svečių“, – sakė įvairių daržovių į krepšelį prisidėjusi moteris.
Kai kurie pirkėjai tvirtino ūkininkų turguje ieškantys sveikatai draugiškesnių produktų.
„Šiandien ieškojau tik sveikų produktų. Užteks mėsos ir saldumynų. Noriu raugintų kopūstų“, – linksmai paaiškino garbaus amžiaus, tačiau labai žvaliai atrodantis kaunietis Aurimas.
Laukia vakaro
Ne ką judriau šeštadienio dieną buvo ir prie Rotušės aikštėje esančios pagrindinės miesto eglės.
Buvo galima sutikti ir vieną kitą susibūrusią grupę.
„Su senjorų grupe atvykome iš Panevėžio. Kasmet lankome gražiausias Kalėdų eglutes ir kasmet negalime jomis atsigrožėti“, – tvirtino Rotušės aikštėje su kolegėmis besifotografuojanti Rasa.
Nors buvo stipriai apniukę, prieš pietus Rotušės aikštėje jau veikė visi prekybos kupolai, iš kurių sklido įvairūs kvapai. Žmonės aikštėje vaikštinėjo skanaudami karštus gėrimus.
„Kol kas į mūsų kupolą užsuka tik vienas kitas žmogus, kartais šeima su vaikais ar net augintiniais. Bet kai pradės temti, kai aplinkui atsiras daugiau šventiškos šviesos, žmonių turėtų gerokai padaugėti. Aišku, jei nepradės stipriai lyti arba neprasidės šlapdriba. Pavyzdžiui, antrosios Kalėdų dienos vakarą prekyba buvo puiki“, – sakė karštais gėrimais ir saldumynais prekiaujančiame kupole dirbanti Asta.
Naujausi komentarai