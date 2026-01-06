Pasinaudojo proga: sprendimas, ką daryti su antros pakopos pensija, – rastas!

„Sprendimas, ką daryti su II pensijos pakopa, – rastas! Žymėk draugą, kuris nežino, ką daryti su savo pensija. Pasirūpinsime, kad vienas laimingasis senatvės lauktų su dauuug malonumo“, – feisbuke antradienį skelbė elektroninės prekybos svetainė fantazijos.lt.
„Nerūpi ateitis? Pasirūpink bent malonumu! Ištaškyk II pakopos pinigus“, – skelbė erotinėmis prekėmis prekiaujančios platformos reklama.
Ji patraukė ir kai kurių kauniečių dėmesį, mat reklama pakabinta ir miesto centre.
Internautai po feisbuko įrašu taip pat nestokojo humoro.
„Galimybė tiesiogine prasme prap**ti savo pinigus ir ateitį“, – rašė internautas.
„Pastoviai žvengiu iš jūsų reklamų! Drąsios ir tikrai juokingos!“ – gyrė Donatas.
„Aš ir galvojau, ką čia prasmingo nuveikus! Tai ačiū... O tikrai ne labiau apsimoka dar pabūt pakopoj ir senatvėj daugiau pas jus išleist?“ – rašė Seimo narys Audrius Petrošius.
Primename, kad sausio 1-ąją įsigaliojo antros pakopos pensijų kaupimo reforma, kuri gerokai liberalizuoja sistemą – atsisakoma automatinio gyventojų įtraukimo į kaupimą, leista visiškai pasitraukti iš sistemos, vieną kartą atsiimti 25 proc. sukauptų lėšų, o dėl sunkios ligos – visą sumą, per dvejų metų langą sukauptas lėšas, išskyrus valstybės įnašą, galės atsiimti bet kuris kaupiantysis. Be to, bet kiek kartų galima laikinai stabdyti įmokų mokėjimą.
Prognozuojama, kad 2026 metais iš pensijų kaupimo pasitrauks apie 20–40 proc. dalyvių, o į ekonomiką bus įlieta apie 1,2 mlrd. papildomų eurų. „Sodra“ prognozuoja, kad jai grįš apie 550 mln. eurų.
