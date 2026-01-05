Pauliui Kerui – naujos pareigos

P. Keras studijavo Kauno technologijos universitete ir 1998 m. įgijo vadybos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Vėliau, siekdamas gilesnių žinių ir tobulėjimo, P. Keras tęsė studijas ir 2025 m. įgijo verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį.
21 metus jis dirbo Kauno miesto savivaldybės administracijoje, vadovavo Keleivinio transporto bei Transporto ir eismo organizavimo skyriams, o 2019–2025 m. ėjo Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas.
2005–2023 m. dalyvavo bendrovių valdybose, buvo VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“, bendrovių „Autrolis“, „Kauno autobusai“ ir „Kauno energija“ valdybų nariu.
