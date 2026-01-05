 Pauliui Kerui – naujos pareigos

Pauliui Kerui – naujos pareigos

2026-01-05 13:04
Kauno rajono savivaldybės inf.

Šiandien prie Kauno rajono savivaldybės komandos prisijungė ilgametę patirtį Kauno miesto savivaldybėje sukaupęs Paulius Keras, pradėjęs eiti Kelių ir transporto skyriaus vedėjo pareigas.

Paulius Keras
Paulius Keras / Vilmanto Raupelio nuotr.

P. Keras studijavo Kauno technologijos universitete ir 1998 m. įgijo vadybos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Vėliau, siekdamas gilesnių žinių ir tobulėjimo, P. Keras tęsė studijas ir 2025 m. įgijo verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį.

21 metus jis dirbo Kauno miesto savivaldybės administracijoje, vadovavo Keleivinio transporto bei Transporto ir eismo organizavimo skyriams, o 2019–2025 m. ėjo Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas.

2005–2023 m. dalyvavo bendrovių valdybose, buvo VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“, bendrovių „Autrolis“, „Kauno autobusai“ ir „Kauno energija“ valdybų nariu.

