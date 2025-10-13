Pirmadienio rytas – spūstyse

Tą žadama padaryti jau už kelių savaičių, o kol kas Vakarinis aplinkkelis, A1 ir Baltų pr./Neries krantinė rytais ir vakarais stringa eismo spūstyse.
Vairuotojai šįryt vėl bėdavojosi dėl vos judėjusio eismo iš Šilainių. Pranešta ir apie spūstis ties vadinamąja Muravos sankryža.
Kai kuriose vietose situaciją apsunkino avarijos. Jos neįskaitinės, žmonių nesužalota, tačiau laiko gaišatis – garantuota.
Vienas tokių įvykių užfiksuotas Islandijos pl. prie „Viados”. Kauno policijos budėtojo turimais duomenimis, čia sunkvežimis susidūrė su lengvuoju automobiliu. Apie įvykį pranešta 8.43 val. Pareigūnų pagalbos neprireikė, vairuotojai sutarė dėl kaltės ir užpildė eismo įvykio deklaraciją.
