Vairuotojai, apsišarvuokite kantrybe: chaosas gatvėse tęsiasi

Nuo jo pralaidumo priklauso, kokio klampumo spūstyse per piką skęs gyventojai ir verslas. Paaiškėjus naujiems Lampėdžių tilto sujungimo konstrukcijos pažeidimams, jis jau buvo iš dalies uždarytas. Ir vėl pranešta apie remontą.
Ketvirtadienį priešpiet A5 kelyje transporto eilės driekėsi kaip įprasta viena kryptimi. Eilėje – daugybė vilkikų.
Trečiadienį spūsčių situaciją paaštrino incidentas. Pranešta, kad ant tilto išsiliejo degalai – tvarkomo tilto konstrukcija pramušė vilkiko baką. Kauniečiams net į telefonus atsiųstas aliarmas, kad šie vengtų Č. Radzinausko tilto ir rinktųsi kitą maršrutą.
Panašu, kad nuo ankstyvo ryto miestą sukaustę spūstys eismą paralyžiuos visą dieną. Vairuotojai, kantrybės!
