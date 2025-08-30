Praneša skaitytojai: Monako princas atvyko į Kauną

Rugpjūčio 30-osios rytą užfiksuotais vaizdais su portalo kauno.diena.lt žurnalistais pasidalijo skaitytojas. Pasak jo, Albertą II Kaune pastebėję gyventojai ir svečiai fotografavo ir filmavo, kad įamžintų vizito akimirkas.
Anksčiau skelbta, kad Monako princas ketina apsilankyti „Žalgirio“ arenoje, kur stebės Pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionatą.
Albertas II nykštukinei Europos valstybei vadovauja nuo 2005-ųjų metų, kai kunigaikščio soste pakeitė savo tėvą Rainier III (Renjė).
Lietuva diplomatinius santykius su šia Prancūzijos pietų kaimynystėje įsikūrusia valstybe užmezgė 2011 metų balandį.
