Monako princas įvertino Kaune surengtą čempionatą: mačiau laimingus sportininkus

Kaunas džiaugiasi šiemet tapęs pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionato namais.
„Tokio aukšto lygio penkiakovės varžybos mieste vyko pirmą kartą. Tačiau tikiu ir nuoširdžiai linkiu, jog tarptautinių penkiakovės renginių kalendoriuje ir žemėlapyje Kauno miestas būtų minimas vis dažniau. Žinau, kad Lietuvos penkiakovės federacija šią ambiciją puoselėja taip pat.
Per pastarąjį dešimtmetį miestas stipriai išplėtė sporto infrastruktūrą. Ir šiandien dienai galime drąsiai teigti, jog mieste tinkamą infrastruktūrą ras įvairių sporto šakų tiek pradedantieji sportininkai ir tiek pasaulio rekordus gerinti nusiteikę profesionalai. Monako princas itin gerai įvertino Kauno investicijas į sporto infrastruktūrą, ypač statomus naujus baseinus“,– sakė vicemeras Andrius Palionis.
Aplankęs šiuolaikinės penkiakovės pasaulio čempionato varžybas Kaune, Jo Didenybė pabrėžė tiek naujojo formato – kliūčių ruožo – sėkmę, tiek Lietuvos gebėjimą užtikrinti aukščiausio lygio renginio organizaciją: „Manau, kad jūsų šalis, Lietuva, turi puikią sporto kultūrą ir visi čia yra dideli sporto mylėtojai. Visi mėgaujasi įvairiomis varžybomis. Bendrai organizacija, mano manymu, buvo puiki. Visi labai patenkinti. Kalbėjausi su daugybe žmonių ir teisėjų, mačiau laimingus sportininkus. Visi čia vertina svetingumą ir milžiniškas pastangas, įdėtas į šio čempionato organizavimą.“
Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio čempionatas tapo pirmuoju tokio mąsto olimpinės sporto šakos renginiu nepriklausomos Lietuvos istorijoje. „Žalgirio“ arenoje vykusias finalines kovas stebėjo daugiau nei 4 tūkst. žiūrovų, o tiesioginių transliacijų bei socialinės medijos statistika dar skaičiuojama. Manoma, kad bendras matomumas sieks 2 mln. peržiūrų.
Jo Didenybė, princas Albertas II, taip pat palankiai įvertino sporto naujovę – jojimo rungties pakeitimą kliūčių ruožu, pavadindamas ją „labai teigiama, nepaprasta permaina“, suteikiančia varžyboms „daugiau jaudulio, įtampos ir patrauklumo sportininkams“.
Kalbėdamas apie ateitį, jis akcentavo šio formato patrauklumą jaunajai kartai: „Šiuolaikinė penkiakovė turėjo prisitaikyti prie pokyčių, kad išliktų patraukli tiek žiūrovams, tiek žiniasklaidai. Manau, kad šis formatas sudomins jaunąją kartą, nes jis greitas, kitoks ir įdomus. Kliūčių ruožas gali tapti dar vienu stipriu traukos centru.“
Ilgametis šiuolaikinės penkiakovės globėjas, Monako princas Albertas II, yra gerai žinomas ir dėl savo veiklos tvarumo srityje. Jo įkurta „Prince Albert II of Monaco Foundation“ remia aplinkosaugines iniciatyvas visame pasaulyje, o Tarptautiniame olimpiniame komitete jis vadovauja Tvarumo ir palikimo komisijai. Todėl princo viešnagė Lietuvoje yra svarbus ženklas ne tik sportui, bet ir mūsų šalies matomumui tarptautinėje tvarumo darbotvarkėje.
