Prie Karo muziejaus buvo užgesusi Amžinoji ugnis

Kaip informavo Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, pavakarę, apie 16.57 val. buvo gautas pranešimas, kad Karo muziejaus kieme K. Donelaičio gatvėje yra užgesusi amžinoji ugnis, jaučiamas dujų kvapas.
Simboliniame aukure žuvusiems už Lietuvos laisvę ugnis buvo vėl įžiebta.
Nežinomo Kareivio kapas liudija visas kovas dėl Lietuvos gerovės ir primena tai, kad privalu rūpintis savo nepriklausoma valstybe, dėl kurios kareivis žuvo.
Šalia kapo deganti Amžinoji ugnis yra vienintelis toks paminklas Lietuvoje.
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