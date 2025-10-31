Prieš Vėlinių savaitgalį – raginimas iš policijos

Pasak Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Kelių policijos skyriaus viršininko Viginto Lukošiaus, šiuo laikotarpiu policijos darbas keliuose yra itin svarbus, nes eismas būna suintensyvėjęs – visur daug transporto priemonių, todėl policijos pareigūnai padės užtikrinti saugų eismą ir viešąją tvarką.
„Vykdysime eismo saugumo priemones ne tik prie pačių kapinių, bet ir kitose vietose“, – teigė V. Lukošius.
V. Lukošius atkreipė dėmesį, kad didžiausi iššūkiai keliuose tokiu metu kyla dėl pasikeitusių oro sąlygų, slidžios dangos ir tamsaus paros meto.
„Šiomis dienomis išvažiuoja net ir tie, kurie visus metus galbūt nevažiavo. Tai tampa iššūkiu tiek jiems patiems, tiek ir kitiems eismo dalyviams“, – sakė jis.
Kitas iššūkis, anot Kelių policijos skyriaus vadovo, tai skubėjimas ir spūstys.
„Dažnai kapus lankyti tenka ne vienose kapinėse, neretai reikia važinėti po visą Lietuvą. Tai tampa skubėjimo, lėkimo priežastimi, o mums iššūkiu – kaip suvaldyti šį skubėjimą.“
Pareigūnas ragino eismo dalyvius keliones planuoti iš anksto, jei įmanoma, keliones rinktis viešuoju transportu, važiuoti šviesiu paros metu, neskubėti ir, žinoma, preciziškai laikytis Kelių eismo taisyklių.
„Nepamirškime keičiantis oro sąlygoms pasitikrinti ir automobilio techninę būklę – padangas, valytuvus, šviesas“, – pridūrė V. Lukošius.
Kauno apskrities VPK Kauno rajono policijos komisariato viršininkė Monika Puškovienė gyventojams taip pat priminė pasirūpinti ir turto saugumu.
„Išeidami iš namų nepamirškite užrakinti durų, uždaryti langų. Atvažiavę lankyti artimųjų kapų, nepamirškite užrakinti automobilių, juose nepalikite daiktų – saugokite savo asmeninius daiktus“, – ragino pareigūnė. Iš savo patirties ji prisiminė, kad yra tekę prie kapinių esančių automobilių pastovėti ilgėliau, kol ateis savininkai, nes automobilio viduje akivaizdžiai buvo palikti brangūs daiktai – kompiuteriai, rankinės.
Kauno apskrities policijos pareigūnai priminė, kad Visų Šventųjų ir Vėlinių savaitgalis – tai ne tik susikaupimo, bet ir didesnio dėmesio vieni kitiems metas. Gyventojai raginami elgtis atsakingai, saugoti save, artimuosius ir aplinkinius, laikytis Kelių eismo taisyklių, nepalikti vertingų daiktų automobiliuose ar be priežiūros kapinėse. Pareigūnai taip pat prašo, pasikeitus oro sąlygoms, gyventojų būti dėmesingais tamsiu paros metu – segėti atšvaitus, vairuojant įvertinti eismo sąlygas.
