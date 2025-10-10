„Spuogais“ praminti automobiliai jau tampa galvos skausmu ir pareigūnams

Klaipėdos pareigūnai socialiniame tinkle „Facebook“ išskyrė transporto priemones, kuriomis masiškai pažeidinėjamos Kelių eismo taisykles (KET). Taip pat pasidalijo reido rezultatais, kuomet per rekordiškai trumpą laiką iš gatvių eliminuotus kelis girtus vairuotojus.
Jos gali sukelti pavojų tiek vairuotojų, tiek pėsčiųjų saugumui.
Pasak įrašo, pastaruoju metu policijos pareigūnai vis dažniau pastebi keliuose naujo tipo transporto priemones – mažas, elektrines mašinėles, turinčias dvi sėdimas vietas, kuriomis asmenys važinėja miestų gatvėmis, šaligatviais ar dviračių takais.
„Dalis žmonių šias transporto priemones laiko elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis, nors, pagal technines charakteristikas, šios transporto priemonės priskiriamos lengvųjų keturračių kategorijai. El. mikrojudumo priemonė yra vienvietė elektrinė transporto priemonė, o minimos el. mašinėlės ir, vadinamieji, elektriniai „čioperiai“, turi daugiau nei vieną sėdimą vietą, todėl jos yra lengvieji keturračiai. Jas vairuoti norintys asmenys privalo turėti vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonė privalo būti įregistruota, apdrausta privalomuoju draudimu, turėti valstybinį numerio ženklą ir galiojančią privalomąją techninę apžiūrą. Važiuoti jomis galima tik važiuojamąja kelio dalimi, laikantis visų KET reikalavimų, galiojančių motorinėms transporto priemonėms.
Raginame tiek vairuotojus, tiek prekybininkus elgtis atsakingai. Šios mašinos nėra žaislai ir, netinkamai naudojantis, jos gali sukelti pavojų tiek vairuotojų, tiek pėsčiųjų saugumui“, – feisbuke raginimu pasidalijo policija.
Už minėtus pažeidimus vairuotojams gresia atsakomybė pagal įstatymą numatytą tvarką.
Primename, kad Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai ketvirtadienio rytą vos per 9 minutes uostamiestyje, ties Minijos g. ir Nendrių g. sankryža, nustatė tris neblaivius vairuotojus.
Policijos duomenimis, apie 8.55 val. „Toyota“ vairuotojui, gimusiam 1965 m., nustatytas 0,84 prom. neblaivumas, taip pat išsiaiškinta, kad jis neturi teisės vairuoti. Apie 8.58 val. 1975 m. gimusiam „Opel“ vairuotojui nustatytas 0,76 prom., o apie 9.04 val. „Honda“ vairuotojui – 0,74 prom. neblaivumas.
