Per savaitgalį Klaipėdos policija nustatė 44 įvairius KET pažeidimus

Lapkričio 7 d. apie 18.28 val. Klaipėdos rajone, Dovilų miestelyje, sustabdyto automobilio „Audi A4“ vairuotojui gimusiam 1973 m. nustatytas 0,57 prom., tą pačią dieną apie 18.28 val. Klaipėdos rajne, Kalotės kaime, automobilio „Volvo“ vairuotojai gimusiai 1988 m. – 0,50 prom., o apie 00.10 val. Klaipėdoje, Naujojoje Uosto g. ir Danės g. sankryžoje, 1980 m. gimusiam BMW vairuotojui – 0,46 prom. neblaivumas. Dar 12 patikrintų vairuotojų buvo vartoję alkoholio, tačiau leistinos ribos neviršijo.
Lapkričio 7 d. apie 21.19 val. Klaipėdos rajone, kelyje A13 Klaipėda–Liepoja, sustabdyto automobilio „Rover“ vairuotojas gimęs 2006 m. neturėjo teisės vairuoti ir pareigūnams pateikė galimai suklastotą vairuotojo pažymėjimą. Galimai suklastotą vairuotojo pažymėjimą pareigūnams pateikė ir lapkričio 9 d. apie 23.45 val. Klaipėdoje, Liepų g., sustabdyto automobilio „Opel“ vairuotojas gimęs 2000 m. O lapkričio 8 d. apie 23.25 val. Klaipėdoje, Danės g. ir Naujosios Uosto g. sankryžoje, pas sustabdyto automobilio „Audi“ keleivį gimusį 1994 m. buvo rastas lankstinukas su galimai narkotine medžiaga. Dėl įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai.
Taip pat užfiksuota, kad 8 vairuotojai vairavo neturėdami teisės vairuoti, 4 vairuotojai ir 3 keleiviai nesegėjo saugos diržų, 4 – lenkė kitą transporto priemonę vietoje, kurioje tai daryti draudžiama, 3 –neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis, 12 – viršijo leistiną greitį, vienas motociklas skleidė per didelį triukšmą.
