Klaipėdos policijos pareigūnams vos per 9 minutes įkliuvo trys neblaivūs vairuotojai

Spalio 6–8 d. visoje apskrityje kelių policijos pareigūnai vykdė sustiprintas policines priemones, skirtas mobiliojo ryšio priemonių naudojimo rankomis, važiavimo per sankryžas ir geležinkelių pervažas bei šviesoforo signalų paisymo kontrolei. Iš viso nustatyti 146 kelių eismo taisyklių pažeidimai. Tarp jų – 58 vairuotojai važiavo degant draudžiamam šviesoforo signalui, 13 – lenkė vietose, kur tai daryti draudžiama, 37 – neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis, dar 10 pažeidė važiavimo per geležinkelių pervažas reikalavimus.
Pastaruoju metu policijos pareigūnai vis dažniau pastebi keliuose naujo tipo transporto priemones – mažas elektrines mašinėles, turinčias dvi sėdimas vietas, kuriomis asmenys važinėja miestų gatvėmis, šaligatviais ar dviračių takais. Dalis žmonių šias transporto priemones laiko elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis, nors pagal technines charakteristikas šios transporto priemonės priskiriamos lengvųjų keturračių kategorijai.
Pagal Kelių eismo taisykles ir Saugaus eismo automobilių keliais įstatymą, elektrinė mikrojudumo priemonė yra vienvietė elektrinė transporto priemonė, skirta važiuoti kelio važiuojamąja dalimi, dviračių takais, pėsčiųjų–dviračių takais ar kelkraščiu. Minimos el. mašinėlės ir vadinamieji elektriniai „čioperiai“ turi daugiau nei vieną sėdimą vietą, todėl, pasak pareigūnų, šios transporto priemonės yra lengvieji keturračiai, o jiems taikomi tokie pat reikalavimai kaip ir kitoms motorinėms transporto priemonėms – jas vairuoti norintys asmenys privalo turėti bent AM kategorijos vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonė privalo būti įregistruota, apdrausta privalomuoju draudimu, turėti valstybinį numerio ženklą ir galiojančią privalomąją techninę apžiūrą. Važiuoti tokiomis transporto priemonėmis galima tik važiuojamąja kelio dalimi, laikantis visų Kelių eismo taisyklių, galiojančių motorinėms transporto priemonėms.
Policija ragina tiek vairuotojus, tiek prekybininkus elgtis atsakingai. Šios mašinos nėra „žaislai“ ir netinkamai naudojantis jos gali sukelti pavojų tiek vairuotojų, tiek pėsčiųjų saugumui.
Naujausi komentarai