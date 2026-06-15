Raudondvaryje pagerbti jaunieji krepšinio talentai

LMKL prezidentas Remigijus Lapinskas tvirtino, kad per 25-erius gyvavimo metus lyga tapo masiškiausia ir geriausiai organizuota sporto organizacija Lietuvoje. Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas dėkojo visiems, kurie ketvirtį amžiaus puoselėjo LMKL ir prisidėjo prie jaunųjų talentų ugdymo. „Jūs kuriate mūsų šalies krepšinio ateitį“, – sakė asociacijos vadovas.
Dabar LMKL vienija beveik 7 tūkst. jaunųjų krepšininkų, apie 500 komandų, 60 sporto mokyklų iš 48 Lietuvos miestų, miestelių ir daugiau kaip 350 trenerių.
Apdovanojimų ceremonijoje prizus teikė LMKL vadovai, daug metų Lietuvos krepšiniui atidavęs Kšyštofas Lavrinovičius ir dabartinės nacionalinės rinktinės žaidėjas Kristupas Žemaitis.
Už indėlį puoselėjant krepšinį ir sporto infrastruktūros kūrimą specialus prizas skirtas Kauno rajono savivaldybės merui Valerijui Makūnui. Renginyje dalyvavusi vicemerė Snieguolė Navickienė tvirtino, kad Kauno rajono savivaldybė siekia sudaryti sąlygas žaisti krepšinį visiems – pradedant darželinukais, moksleiviais ir baigiant profesionalais.
Dabar LMKL vienija beveik 7 tūkst. jaunųjų krepšininkų, apie 500 komandų, 60 sporto mokyklų iš 48 Lietuvos miestų, miestelių ir daugiau kaip 350 trenerių.
Asociacija „Lietuvos krepšinis“ šiemet Kauno rajonui suteikė Lietuvos krepšinio sostinės vardą. Šis įvertinimas liudija gilias krepšinio tradicijas, nuoseklų sporto bendruomenės darbą ir jaunųjų talentų ugdymą.
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