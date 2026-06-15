Regioninės medicinos proveržis: keičia provincijos gydymo standartus

Žmonės jaučia pokytį
Dar visai neseniai Vilkijos PSPC daugeliui buvo tiesiog vietinė gydymo įstaiga. Šiandien jis vis dažniau minimas kaip vienas ryškesnių regioninės medicinos atsinaujinimo pavyzdžių.
„Didžiausias šių metų laimėjimas yra ne vien atnaujintos erdvės, nauja įranga ar išplėstos paslaugos. Didžiausias mūsų pasiekimas – žmonės, kurie kasdien savo darbu kuria pasitikėjimą Vilkijos PSPC. Nuoširdžiai džiaugiuosi ir didžiuojuosi mūsų komanda – gydytojais, slaugytojais, specialistais, administracijos darbuotojais ir visais kolegomis, kurie savo profesionalumu, atsakomybe ir žmogišku santykiu prisideda prie šio augimo, – sakė Vilkijos PSPC direktorius Danas Bortkevičius. – Šiandien aiškiai matome, kad net ir nedidelė regiono gydymo įstaiga gali būti moderni, stipri, reikalinga žmonėms ir dirbti rezultatyviai, jei veikia kaip viena komanda.“
Parengta ir pradėta įgyvendinti 2026–2028 m. įstaigos strategija numato paslaugų plėtrą, darbuotojų pritraukimą, diagnostikos stiprinimą, pacientų patirties gerinimą ir bendruomeniškesnį sveikatos centro modelį.
Visapusis augimas
Vilkijos PSPC pokytį geriausiai atspindi konkretūs dalykai. Per šį laikotarpį darbuotojų padaugėjo nuo 70 iki 130. Kartu plėtėsi ir paslaugų apimtis: sustiprintos ambulatorinės slaugos paslaugos namuose, atidarytas Psichosocialinės reabilitacijos skyrius, o iš vieno odontologijos kabineto suformuotas visavertis Odontologijos skyrius, įrengti procedūrų ir profilaktikos kabinetai, įsigytas kūno sudėties analizatorius. Tai leidžia daugiau dėmesio skirti ligų prevencijai, ankstyvajai diagnostikai ir sveikai gyvensenai skatinti.
Centre aktyviai diegiami modernūs sprendimai: dokumentacija yra visiškai suskaitmeninta, pacientų sutikimai paslaugoms gauti pasirašomi elektroniniu būdu naudojant planšetes kiekviename kabinete. Tai padeda užtikrinti efektyvesnį darbą, taupyti pacientų laiką, gerinti paslaugų kokybę.
Ypatingas dėmesys skiriamas pacientų saugumui, infekcijų prevencijai: įstaigoje veikia oro dezinfekavimo sistema, sumažinanti infekcinių ligų plitimo riziką.
„Strateginiame plane aiškiai įvardyta, kad įstaiga toliau orientuojasi į paslaugų plėtrą, slaugos stiprinimą, vaizdinės diagnostikos augimą ir pacientams patogesnį paslaugų prieinamumą. Šie pokyčiai rodo, kad Vilkijos PSPC šiandien jau nėra tik įprasta rajono gydymo įstaiga. Ji vis labiau tampa daugiafunkciu sveikatos centru, kuris geba reaguoti į realius bendruomenės poreikius“, – tvirtino D. Bortkevičius.
Specialistų ir technikos duetas
Vienas svarbiausių Vilkijos PSPC stiprėjimo ženklų – investicijos į diagnostiką ir aukšto lygio specialistų pritraukimas. Įstaigoje atsiradus moderniam daugiafunkciam echoskopui ir pradėjus dirbti gydytojams specialistams, šeimos gydytojų darbas tapo dar tikslesnis, o pacientų kelias – aiškesnis ir greitesnis.
„Šis modelis svarbus tuo, kad čia veikia ne pavieniai kabinetai, o komanda. Šeimos gydytojas, specialistas ir diagnostikos galimybės vienoje vietoje reiškia, kad pacientas greičiau pasiekia sprendimą, o sudėtingesniais atvejais – ir aukštesnio lygio pagalbą“, – teigė Vilkijos PSPC vadovas.
Kai kuriems pacientams būtent Vilkijoje laiku atlikti tyrimai padėjo nustatyti rimtas būkles, kurioms reikėjo skubios diagnostinės ar chirurginės pagalbos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje (LSMUL) Kauno klinikose.
Ankstyvos diagnostikos svarba
Kardiologas, LSMU mokslų daktaras Vytenis Tamakauskas Vilkijos PSPC dirba daugiau nei pusmetį ir pacientus čia priima vieną kartą per mėnesį. Didelės rizikos pacientus, kuriems diagnozuotos širdies ir kraujagyslių ligos, konsultacijai registruoja šeimos gydytojas, prieš tai atlikęs visus reikiamus kraujo ir instrumentinius tyrimus.
„Konsultacijos metu pacientams identifikuojami rizikos veiksniai, pagal poreikį koreguojamas ir / ar skiriamas arterinės hipertenzijos, širdies nepakankamumo ir dislipidemijos gydymas.
Nustačius itin didelę riziką ir tipinių simptomų (pvz., tipinis spaudimo jausmas krūtinėje ir / ar dusulys mažesnio nei vidutinis fizinio krūvio metu), pacientai siunčiami detaliau ištirti į LSMUL Kauno klinikų Širdies centrą, kur pagal poreikį atliekamos ir intervencinės širdies vainikinių arterijų diagnostinės ir gydomosios procedūros“, – sakė V. Tamakauskas.
Kardiologas pabrėžė, kad Vilkijos PSPC šiuo metu pacientams prieinama visa moderniausia laboratorinė ir instrumentinė diagnostikos įranga, kuri gydytojams leidžia laiku diagnozuoti įvairias ligas, skirti gydymą ir nusiųsti pacientus į antro ar trečio lygio gydymo įstaigą tolesnės diagnostikos ir gydymo. „Tai ypač svarbu širdies ir kraujagyslių ligomis sergantiems pacientams, nes laiku atlikta diagnostika leidžia užkirsti kelią tokių ligų kaip miokardo infarktas ar galvos smegenų insultas atsiradimui“, – teigė LSMU mokslų daktaras.
Pašnekovo žodžiais, didžiajai daliai konsultuojamų pacientų užtenka koreguoti medikamentinį gydymą ir gaunamas puikus rezultatas. Tačiau kitiems su išreikštais simptomais (išliekančiu skausmų krūtinėje ar dusuliu) reikia atlikti invazinę ar neinvazinę širdies vainikinių arterijų angiografiją ir spręsti dėl intervencinio širdies vainikinių arterijų gydymo poreikio.
„Per pusę metų daugiau nei dešimčiai pacientų buvo nustatyti žymūs vainikinių arterijų pažeidimai, kurie koreguoti implantuojant vainikinių arterijų stentus. Dviem pacientams buvo nustatyta žymi trijų vainikinių arterijų pažaida, todėl šiems pacientams LSMUL Kauno klinikų širdies chirurgų buvo atliktos aortos ir vainikinių arterijų jungčių suformavimo operacijos.
Džiugu, kad bendradarbiaujant su Vilkijos PSPC šeimos gydytojų komanda pavyksta laiku užkirsti kelią blogiausiems širdies ir kraujagyslių ligų padariniams (pvz., miokardo infarktui), taip prailginant pacientų gyvenimą ir gyvenimo kokybę“, – sakė V. Tamakauskas.
Kaip konsultantas, atvykstantis iš LSMUL Kauno klinikų kartą per mėnesį, urologas profesorius Darijus Skaudickas Vilkijos PSPC dirba kelerius metus. „Mano misija, kaip ir kitų gydytojų, priartinti pacientą prie medicinos paslaugų, kurios palaipsniui tolsta dėl centralizuotų paslaugų teikimo skatinimo. Darbo sąlygos Vilkijos PSPC labai geros: modernus ultragarso aparatas, pacientai profesionaliai užregistruoti, laukiantys su šeimos gydytojo rekomenduotais tyrimais. Sudėtingesni pacientai ar tie, kuriems įtariama onkologinė patologija, per žaliuosius koridorius siunčiami tiesiai į LSMUL Kauno klinikas toliau tirti ir gydyti“, – sakė D. Skaudickas.
Bendradarbiaujant su Vilkijos PSPC šeimos gydytojų komanda pavyksta laiku užkirsti kelią blogiausiems širdies ir kraujagyslių ligų padariniams.
Profesoriaus nuomone, ankstyvos diagnostikos svarba, ypač onkologinės, tolesniam paciento sergamumui ir išgyvenamumui – milžiniška. „Laiku atvykus pas šeimos gydytoją, laiku patekus pas specialistus, savo gyvenimo kokybę ir trukmę galima pakeisti. Todėl rajoninių centrų bendradarbiavimas su universitetinių ligoninių specialistais tiesiog skatinamas. Be abejo, tai daugiausia priklauso nuo PSPC administracijos požiūrio į sveikatinimą ir organizaciją tai atlikti“, – teigė urologas.
Keičiasi darbo kokybė
Svarbų pokytį kasdienėje praktikoje jaučia ir Vilkijos PSPC šeimos gydytojai. Kai šalia dirba specialistai, kai daugiau tyrimų galima atlikti vietoje, o pacientų atranka tampa tikslesnė, keičiasi visa darbo kokybė.
Tai suteikia daugiau saugumo gydytojui ir daugiau ramybės pacientui. Žmogui vis rečiau reikia važiuoti į Kauną vien dėl pirminės konsultacijos ar tyrimo. Dalis svarbių paslaugų šiandien prieinamos Vilkijoje – arčiau namų, greičiau ir paprasčiau.
Šeimos gydytoja Indrė Zablockė pasidžiaugė, kad šeimos gydytojo komanda Vilkijos PSPC yra pakankama: dirba slaugytojos, socialinės darbuotojos, atvejo vadybininkai. „Taip pat mūsų įstaiga yra rezidentūros bazė būsimiesiems šeimos gydytojams. Kai paslauga teikiama vietoje, nereikia važiuoti į Kauną. Labiausiai tuo yra patenkinti vyresnio amžiaus žmonės, pensininkai. Mūsų visuomenė tikrai sensta, daugėja ligų šioje amžiaus grupėje. Atrodytų, kad Vilkijos krašte gyvenantiems, bet Kaune dirbantiems asmenims nėra problemos sveikatos priežiūros paslaugas gauti didmiestyje. Tačiau buvę pacientai neretai grįžta motyvuodami, kad Vilkijos PSPC paslaugų lygis aukštas, o spektras platus. Be to, pas mus paslaugas galima gauti žymiai greičiau. Patekimo laikas yra labai svarbus, nes nereikia ilgai nerimauti dėl savo būklės. Kai patekti pas šeimos gydytoją ar specialistą ir atsakymų norisi greitai, pas mus talkina rezidentai, greitai padaromi tyrimai“, – pranašumus vardijo I. Zablockė.
Išskirtinumas – požiūris
Vilkijos PSPC išskirtinumas – ne vien nauji kabinetai ar išaugęs paslaugų skaičius. Tai požiūris į žmogų.
„Įstaigoje rengiamas pacientų aptarnavimo standartas aiškiai rodo, kad čia siekiama vienodos, pagarbios, saugios ir aiškios bendravimo kultūros visoje organizacijoje. Standartas taikomas visiems darbuotojams ir visiems kontaktams su pacientu – gyvai, telefonu, įstaigoje ir paciento namuose“, – pabrėžė D. Bortkevičius.
Laiku atvykus pas šeimos gydytoją, laiku patekus pas specialistus, savo gyvenimo kokybę ir trukmę galima pakeisti.
Dar svarbiau, kad šis standartas apibrėžia ne tik pacientų aptarnavimą, bet ir kolegų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą. Jo pagrindas – vertybinis modelis PASLAUGA: pagarba, atsakomybė, saugumas, lyderystė, atjauta, ugdymas, galimybės ir aiškumas. „Vilkijos PSPC sąmoningai kuria ne tik medicinos paslaugą, bet ir organizacijos kultūrą, kurioje pacientas nėra tik registracijos numeris, o kolega – ne tik pareigybė“, – sakė įstaigos vadovas.
Kas toliau?
Vilkijos PSPC augimas nesustoja. Strateginėje kryptyje numatyta toliau stiprinti paslaugas, diagnostikos galimybes, gerinti pacientų patirtį ir išlaikyti tvarų augimą. Viena svarbių artimiausių krypčių – plėsti slaugos paslaugų ir ilgalaikio gydymo apimtį, stiprinti rentgeno paslaugas ir sudaryti dar daugiau diagnostikos galimybių vietoje.
Tai reiškia paprastą, bet pacientui labai svarbią naudą: daugiau paslaugų čia pat, mažiau laukimo, mažiau kelionių ir daugiau saugumo.
Komentaras
Valerijus Makūnas
Kauno rajono savivaldybės meras
Medicinos paslaugos negali būti sutelktos vien didžiuosiuose miestuose – jos turi pasiekti ir atokesnes vietoves. Regionuose gyvena daugiau vyresnio amžiaus žmonių, kuriems reikia medikų pagalbos, o važiuoti didelius atstumus tampa iššūkiu.
Dano Bortkevičiaus vadovaujamas Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras yra sektinas pavyzdys, kaip su minimaliais ištekliais, bendradarbiaujant su savivaldybe, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu ir Valstybine ligonių kasa, galima įgyvendinti didelius pokyčius.
Pastaraisiais metais Vilkijos PSPC ir ligoninėje matome reikšmingų pokyčių – nuo infrastruktūros plėtros, įrangos įsigijimo iki kryptingos žmogiškųjų išteklių paieškos. Rezultatas akivaizdus: įstaigai pavyko pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistų ir rezidentų. Inovatyvūs sprendimai ir nauja įranga – echoskopas, odontologijos technika, diagnostikos įranga, saulės elektrinė – tiesiogiai prisideda prie sveikatos infrastruktūros stiprinimo ir aukštesnės paslaugų kokybės užtikrinimo Vilkijos krašto žmonėms.
Neseniai apsilankęs Vilkijoje susipažinau su naujais D. Bortkevičiaus planais, mačiau jo užsidegimą dar labiau modernizuoti įstaigą. Ligoninėje iš esmės pasikeis maisto ruošimo patalpos ir įranga, perspektyvoje ruošiamasi išorinei pastato renovacijai, svarstoma galimybė įrengti papildomų erdvių.
Kartu su ligoninės plėtra atgimė ir šalia esantis parkelis. Iš įrengtos medinės terasos atsiveria įspūdingas vaizdas – septyni Nemuno vingiai, tapę išskirtiniu kraštovaizdžio ženklu. Čia ligoniai gali pasivaikščioti, pakvėpuoti grynu oru, įrengtuose kupoluose bus atliekamos kinezeterapijos procedūros.
Visi šie pokyčiai yra įstaigos vadovo ir jo komandos kryptingo darbo rezultatas.
Naujausi komentarai