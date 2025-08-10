Šalia Romainiuose statomo darželio iškils ir progimnazija

Pernai Kauno Romainių mikrorajone pradėto darželio statybas planuojama užbaigti iki 2026 metų pavasario, o atverti duris mažiesiems gyventojams – iki kitų metų rudens. Tiesa, nespėjus užbaigti šio projekto, vietos savivaldybė sako, kad šalia darželio jau projektuojama ir progimnazija.
Pasak jos, įvykus projektavimo konkursui, jau pasirašyta šiame mikrorajone planuojamos statyti mokyklos projektavimo paslaugų sutartis.
Romainiai šiuo metu yra vienas sparčiausiai augančių mikrorajonų.
„Romainiai šiuo metu yra vienas sparčiausiai augančių mikrorajonų. Čia pokyčiai yra reikalingi. Greta kylančio naujo darželio Vijūkų gatvėje pastatysime ir progimnaziją“, – pranešime cituojamas Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Tuo metu Romainiuose statomo darželio darbai, pasak savivaldybės, įpusėjo – čia jau įrengti pamatai, išmūrytos sienos bei uždengtas pastato stogas.
Numatoma, kad naujajame darželyje ugdysis 260 vaikų, bus įrengta 14 grupių. Iš viso darželyje suplanuota keturiolika grupių, iš kurių dešimt bus skirta vaikams nuo 3 metų bei keturios – 1–3 metų auklėtiniams. Darželyje dirbs daugiau nei 100 darbuotojų.
Registracija į naująjį Vijūkų darželį bus pradėta ne ankščiau kaip likus keliems mėnesiams iki jo atidarymo.
