Nauja „Vynoteka“ Vijūkuose: išskirtinis asortimentas ir kasdieniam, ir šventiniam stalui

Sparčiai besiplečianti ir vis daugiau gyventojų pritraukianti Vijūkų gyvenvietė Romainiuose tampa vieta, kur noriai kuriasi ne tik šeimos, bet ir verslai. Būtent todėl čia atidaryta nauja „Vynotekos“ parduotuvė – jau 127-oji Lietuvoje ir 23-ioji Kaune. Tai – dar vienas ženklas, kad šis rajonas tampa svarbia miesto gyvasties dalimi, su besiplečiančia ir gražėjančia infrastruktūra.
Tačiau ši nauja parduotuvė jos įkūrėjams – ne tik dar vienas plėtros skaičius: „Vynoteka“ tęsia tradiciją, dėl ko ir pelnė savo vardą – būti kitokia.
Išskirtinis asortimentas, kurio nerasite niekur kitur
Nors daugeliui „Vynoteka“ pirmiausia siejasi su gėrimais (jų čia tikrai gausus pasirinkimas), šis tinklas iš tiesų siūlo kur kas daugiau. Čia galima atrasti prekių, kuriomis neprekiauja joks kitas Lietuvos prekybos tinklas. Nuo įspūdingos kavų įvairovės (kavos pupelių, kapsulinės ar maltos kavos) iki išskirtinių saldumynų, kurie nustebins ir visko ragavusius smaližius.
Ypatingą vietą užima ir gurmaniški produktai: įvairių rūšių, aukščiausios kokybės aliejus, kruopščiai atrinkti ikrai ir kiti delikatesai. Tai parduotuvė, kur nuėjęs visuomet gali rasti ką nors naujo – tiek kasdieniam malonumui, tiek ypatingai progai ar didžiosioms metų šventėms. Juolab kad, pasak vadovų, čia – išskirtinės ir kainos. „Vynotekos“ devizas – būti prieinamai kiekvienam pirkėjui, todėl šio tinklo kainos tokios, kokios kituose prekybos tinkluose būna tik per akcijas ar su nuolaidomis.
Kai norisi palepinti save ar kitus
„Vynoteka“ – tai vieta, į kurią žmonės ateina ne šiaip apsipirkti, o užsuka su intencija pasilepinti delikatesais patys, rasti skanią dovaną artimiesiems, draugams.
„Vynotekos“ darbuotojai, puikiai išmanantys asortimento subtilybes, išsiskiriantys aukšta aptarnavimo kultūra, visada pasirengę padėti, patarti, rekomenduoti geriausią derinį ir, žinoma, dovanoti šypseną kiekvienam pirkėjui.
Dar vienas privalumas – patogus privažiavimas: automobilių aikštelė visiems pravažiuojantiems suteikia galimybę stabtelėti ir greitai apsipirkti. Dabar, atidarymo proga, pirkėjų laukia ir daugybė patrauklių pasiūlymų.
Puikus metas apsilankyti – ypač artėjant šventėms
Didžiosios metų šventės jau visai čia pat, todėl naujosios parduotuvės atidarymas – puiki proga apžiūrėti išskirtinius pasiūlymus. „Vynoteka“ tradiciškai kiekvienai naujai parduotuvei paruošia tik jai skirtų ypatingų akcijų, tad apsilankę galėsite atrasti kažką sau, šventiniam stalui ar dovanų maišeliui.
Verta užsukti, pasidairyti – „Vynotekoje“ (Aluonos g. 2 ) visada rasite daugiau, nei tikėjotės.
