Nauja „Vynoteka“ Vijūkuose: išskirtinis asortimentas ir kasdieniam, ir šventiniam stalui

2025-12-15 16:10 diena.lt inf.

Gruodžio 12-ąją, prieš didžiąsias metų šventes, duris atvėrė dar viena UAB „Gelsva“ valdomo tinklo „Vynoteka“ parduotuvė. Įmonė auga, plečia savo geografiją ir vietas, nes jos tikslas būti kuo arčiau pirkėjų, tad savo tinklo išskirtinį asortimentą siūlo jau ir Vijūkų (Romainių) gyventojams.

Sparčiai besiplečianti ir vis daugiau gyventojų pritraukianti Vijūkų gyvenvietė Romainiuose tampa vieta, kur noriai kuriasi ne tik šeimos, bet ir verslai. Būtent todėl čia atidaryta nauja „Vynotekos“ parduotuvė – jau 127-oji Lietuvoje ir 23-ioji Kaune. Tai dar vienas ženklas, kad šis rajonas tampa svarbia miesto gyvasties dalimi, su besiplečiančia ir gražėjančia infrastruktūra.

Tačiau ši nauja parduotuvė jos įkūrėjams – ne tik dar vienas plėtros skaičius: „Vynoteka“ tęsia tradiciją, dėl ko ir pelnė savo vardą – būti kitokia.

Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Išskirtinis asortimentas, kurio nerasite niekur kitur

Nors daugeliui „Vynoteka“ pirmiausia siejasi su gėrimais (jų čia tikrai gausus pasirinkimas), šis tinklas iš tiesų siūlo kur kas daugiau. Čia galima atrasti prekių, kuriomis neprekiauja joks kitas Lietuvos prekybos tinklas. Nuo įspūdingos kavų įvairovės (kavos pupelių, kapsulinės ar maltos kavos) iki išskirtinių saldumynų, kurie nustebins ir visko ragavusius smaližius.

Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Ypatingą vietą užima ir gurmaniški produktai: įvairių rūšių, aukščiausios kokybės aliejus, kruopščiai atrinkti ikrai ir kiti delikatesai. Tai parduotuvė, kur nuėjęs visuomet gali rasti ką nors naujo – tiek kasdieniam malonumui, tiek ypatingai progai ar didžiosioms metų šventėms. Juolab kad, pasak vadovų, čia – išskirtinės ir kainos. „Vynotekos“ devizas – būti prieinamai kiekvienam pirkėjui, todėl šio tinklo kainos tokios, kokios kituose prekybos tinkluose būna tik per akcijas ar su nuolaidomis.

Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Kai norisi palepinti save ar kitus

„Vynoteka“ – tai vieta, į kurią žmonės ateina ne šiaip apsipirkti, o užsuka su intencija pasilepinti delikatesais patys, rasti skanią dovaną artimiesiems, draugams.

„Vynotekos“ darbuotojai, puikiai išmanantys asortimento subtilybes, išsiskiriantys aukšta aptarnavimo kultūra, visada pasirengę padėti, patarti, rekomenduoti geriausią derinį ir, žinoma, dovanoti šypseną kiekvienam pirkėjui.

Dar vienas privalumas – patogus privažiavimas: automobilių aikštelė visiems pravažiuojantiems suteikia galimybę stabtelėti ir greitai apsipirkti. Dabar, atidarymo proga, pirkėjų laukia ir daugybė patrauklių pasiūlymų.

Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Puikus metas apsilankyti – ypač artėjant šventėms

Didžiosios metų šventės jau visai čia pat, todėl naujosios parduotuvės atidarymas – puiki proga apžiūrėti išskirtinius pasiūlymus. „Vynoteka“ tradiciškai kiekvienai naujai parduotuvei paruošia tik jai skirtų ypatingų akcijų, tad apsilankę galėsite atrasti kažką sau, šventiniam stalui ar dovanų maišeliui.

Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Verta užsukti, pasidairyti – „Vynotekoje“ (Aluonos g. 2 ) visada rasite daugiau, nei tikėjotės.

Straipsnis užsakytas
