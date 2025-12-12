Šarūno Matijošaičio planuose – naujas verslo centras ir buvusių kareivinių konversija Kaune

Keturių aukštų 840 kv. metrų ploto administracinį pastatą Š. Matijošaitis ketina plėtoti Žemaičių plente Šilainiuose, 0,12 ha sklype. Anot jo, šis rajonas plečiasi, jame daugėja jaunų gyventojų ir prekybos centrų, tad jame auga ir biurų paklausa.
Tuo metu 1,5 tūkst. kv. metrų ploto kareivines su 0,38 ha sklypų Perlojos gatvėje Š. Matijošaitis įsigijo laimėjęs spalį vykusį aukcioną, kuriame pasiūlė 1,375 mln. eurų.
Anot jo, pastatas yra gerai išsilaikęs paveldo objektas, kuriam miesto bendrajame plane numatyta konversija, tad jame bus įrengti loftai.
Š. Matijošaitis nenurodė, per kiek laiko įgyvendins projektus bei kiek į juos investuos.
Kaip skelbta anksčiau, Š. Matijošaitis taip pat ketina pastatyti penkis triaukščius daugiabučius 0,4 ha ploto sklype Taurakiemio gatvėje.
