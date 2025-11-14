Savaitgalį Kaunas pulsuos grožiu

Spindesys iš vidaus
„Prieš kelias savaites žinojau, kur būsiu ir ką veiksiu“, – lakoniškas kaunietės Eleonoros atsakymas tik darsyk patvirtino tai, kas ir taip buvo savaime suprantama – šį savaitgalį visos moterys renkasi Kaune, tradicinėje grožio, stiliaus ir mados parodoje „Moters pasaulis 2025“.
Kaip niekada gausus dalyviais – įmonėmis iš Lietuvos ir užsienio – renginys šiemet pasklido po tris aukštus. Juose iki pat sekmadienio popietės lankytojai galės susipažinti su pasaulyje žinomiausių prekių ženklų grožio produktais, procedūromis. Gal veido kremo su juodaisiais ikrais, kūno šveitiklio su jūros druska ar prausiklio su rožių aliejumi? Organizatoriai neabejojo, kad pradedančiosioms paroda bus puiki proga išbandyti ir atrasti tinkamiausias grožio rutinos priemones, o žinančioms, ko nori, – jas įsigyti geresnėmis kainomis.
„Turiu mėgstamas plaukų, odos priežiūros linijas. Dažniausiai viską perku internetu, bet jei tik galiu pačiupinėti – nepraleidžiu progos“, – kaunietė Viktorija neslėpė, kad jai visada smagu pabendrauti su įmonių atstovais, iš pirmų lūpų išgirsti karščiausias naujienas ir, žinoma, jas išmėginti. Šįsyk ją sudomino paakių serumas, veido kaukė su hialurono rūgštimi ir kolagenas.
„Moters spindesys juk prasideda iš vidaus“, – papildų prekeivei Viktoriją pavyko įtikinti. Nuo vieno stendo link kito kaunietė judėjo su dviem buteliukais: vienu sau, kitu – sesei.
Naudingi seminarai
Visas tris parodos dienas renginių erdvėse vyks seminarai, mokymai, parodomosios programos. Todėl užpildžiusios pirkinių krepšelius kremais, šampūnais ir nagų lako buteliukais, stileivos galės atnaujinti žinių bagažą.
„Programoje mačiau, kad bus seminaras apie tai, kaip kiekvieną dieną atrodyti stilingai. Gal nueisiu, nors aktualiau man būtų vakarinio makiažo pamoka. Jau kurį laiką galvojau apie tokius mokymus. Pažiūrėsiu, verta ar ne“, – apsukusi ratą pirmame aukšte, kaunietė Monika planavo kilti į antrą, kur visam savaitgaliui išsirikiavo stiliaus ir mados desantas. Pastarasis pasiruošęs aprengti nuo galvos iki kojų.
„Jums labai tinka. Be to, sudėtis gera. Gerai pagalvokite“, – žieminių ir demisezoninių rūbų prekeivė susidomėjusią stendo lankytoją bandė įtikinti, kad jos siūlomi paltai yra geriausi. Panašios taktikos laikėsi ir papuošalų kūrėjos. Garantavo savo gaminių kokybę, ilgaamžiškumą, ko kiti esą pasiūlyti negali.
Laimingi prizai
Tradiciškai trečiajame „Žalgirio“ arenos aukšte įsikūrė ekspozicija „DovanOK“. Lankytojai čia galės įsigyti ne tik stiliaus ir mados pirkinių, bet ir smulkių dovanų: sveikatai stiprinti, hobiams puoselėti ar tiesiog paskanauti.
„Palyginus su pirmaisiais dviem aukštais, čia – ramybė. Galima nesistumdant pasivaikščioti, – pusamžės bičiulės prasitarė, šioje erdvėje nusitaikiusios ir į kelias kalėdines dovanas. – Ruoštis reikia iš anksto. Jau ir taip galima sakyti, kad vėluojame.“
Beje, trečiajame aukšte, lankytojų laukia ir šių metų naujiena – „Laimės erdvė“. Čia visi norintys galės išmėginti savo laimę nemokamose užduotyse ir konkursuose, o sėkmingiausieji – laimės prizus.
