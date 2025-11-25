Triušių parodoje Kaune – ilgaausiai nuo spalvotų „nykštukų“ iki barzdotų „belgų“

„Ką tik, lapkričio 7–9 dienomis, dalyvavome visos Europos smulkiųjų gyvūnų parodoje Slovakijoje, atstovavome Lietuvą demonstruodami 112 triušių iš 8 mūsų asociacijos narių veislynų. Bet norime ir čia parodyti ką nuveikėme per šiuos metus, ką įsigijome naujo.
Parodoje eksponuosime virš 200 įvairiausių veislių triušių: nuo milžinų ir prancūzų avinų, sveriančių virš 7 kg, iki spalvotų nykštukų, kurių svoris vos iki 1,5 kg. Nuo belgų barzdotų ar ilgaplaukių angorų su 12 cm pūku iki trumpaplaukių reksų, kurių kailiukas siekia vos iki 1,5 cm. O visų spalvų įvairovės ir neišvardysi. Vienų kailiukas įprasto plauko struktūros, kitų – žvilgantis šilkinis. Reikia atvykti ir patiems tą grožį pamatyti“, – kvietė Lietuvos veislinių triušių augintojų asociacijos (LVTAA) pirmininkas Eduardas Kubilius.
Pasak pašnekovo, prekybos miestelyje „Urmas“ vyksiančioje parodoje, bus galima pamatyti tokių triušių, kurie dar niekada nebuvo eksponuoti Lietuvoje, o ir Europoje labai reti.
Parodoje bus galima ir įsigyti veislinių triušių, pabendrauti su jų augintojais, pasikonsultuoti ir pasidalinti patirtimi. Bus demonstruojamas angoros triušių vilnos siūlų vijimas ir iš jų padaryti gaminiai.
Įvertinti lietuviškų ilgaausių atvyks Europos asociacijos triušių sekcijos viceprezidentė, ekspertė Dana Caithamlova.
Paroda veiks šeštadienį ir sekmadienį (lapkričio 29–30 d.) prekybos miestelyje „Urmas“ (Vakarinė galerija, A takas, šalia 5 salės). Vaikams įėjimas nemokamas, suaugusiems – 4 Eur.
