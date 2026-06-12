 Savavališkas sprendimas gali užtraukti baudą

Savavališkas sprendimas gali užtraukti baudą

2026-06-12 13:56
Arūnas Dambrauskas

Redakcijai atsiųstas Žaliakalnio gyventojų laiškas, kuriame skundžiamasi dėl viešoje vietoje, kaip tvirtinama, savavališkai pastatyto ženklo.

Situacija: ženklas pastatytas Raseinių gatvės bendrojo naudojimo teritorijoje.
Situacija: ženklas pastatytas Raseinių gatvės bendrojo naudojimo teritorijoje. / Regimanto Zakšensko nuotr.

Gyventojai nurodo, kad stovėti draudžiantis ir patvirtintų standartų neatitinkantis ženklas įrengtas ne privačioje, bet bendrojo naudojimo teritorijoje.

Laišką parašę žmonės stebisi, kad tokių atvejų apskritai dar pasitaiko, nors labai lengvai prieinama informacija apie tai, kas draudžiama ir kas leistina.

Nuostabą sukėlusį ženklą prie savo namo teritorijos pastatęs Raseinių gatvės gyventojas Č. P. „Kauno dienai“ sakė, kad į šalia jo namo esantį pastatą atvykę žmonės dažnai netinkamai pastato automobilius, todėl nukenčia gyvatvorė.

„Jie atremia savo automobilius į mano gyvatvorę, užblokuoja gatvę. Apie tai ne kartą esu rašęs policijai“, – sakė Č. P.

Anot jo, pastatyti automobilį draudžiantis užrašas yra ne ženklas, bet tik pranešimas.

„Kauno diena“ paprašė situaciją įvertinti Kauno miesto savivaldybės specialistų.

Komentarą pateikęs Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Gintaras Gatulis nurodė, kad ženklas pastatytas savavališkai.

„Savivaldybė šio kelio ženklo neįrengė ir nederino jo įrengimo, todėl  laikoma, kad jis pastatytas savavališkai. Kadangi ženklas įrengtas bendrojo naudojimo teritorijoje, jis neatitinka Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimų. Už šių taisyklių pažeidimą taikoma administracinė atsakomybė – skiriamas įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 140 eurų. Pakartotinai padarius tokį pažeidimą, numatyta bauda nuo 140 iki 600 eurų“, – paaiškino Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas.

Šiame straipsnyje:
Žaliakalnis
savavališkai pastatytas ženklas
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