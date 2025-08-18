Šilainiuose – bauginantys incidentai

Jaučia spaudimą
„Kauno diena“ jau yra rašiusi apie įtartinomis aplinkybėmis gyventojams siūlomas butų ir kaupiamųjų lėšų administravimo paslaugas Šilainiuose.
Gyventojai atkreipė dėmesį, kad „Centina Servis Kaunas“ savo paslaugas stengiamasi tiesiog įbrukti – aplink namus statomos savadarbės skelbimų lentos, į butus beldžiasi ir kiemuose lankosi sutartis atkakliai siūlantys pasirašyti asmenys.
„Sakyčiau, jaučiame spaudimą. Kalbu ne tik apie turbūt savavališkai pastatytas keistas skelbimų lentas, bet ir apie elgesį. Būna, sėdi kieme ir staiga išlenda su lapų krūva ir pasiūlymais – mes geriausi, mes pigiausi. Būna, kas nors paskambina į duris ir galvoji – vėl jie su tais savo pasiūlymais“, – pasakojo daugiabučio gyventoja.
Abejones dėl nediskretiško, neatsakingo elgesio dar labiau pakurstė informacija, kad savo paslaugas įkyriai siūlanti „Centina Servis Kaunas“ glaudžiai susijusi su už sukčiavimą teistu ir už grotų spėjusiu pasėdėti verslininku R. Babiansku.
Pajuto baimę
Dar vienas konfliktas įvyko rugpjūčio 7 d. Šilainiuose, Rasytės gatvėje.
Incidentas kilo prie daugiabučio, kai savo įprastas pareigas atliekančios pastato administravimo vadybininkės susidūrė su netikėta situacija. Moterys pasakojo, kad buvo pradėtos filmuoti. Pasak jų, tai darė R. Babianskas.
„Staiga pamatėme, kad kažkas mus filmuoja. Iš pradžių manėme, kad gal koks nesusipratimas, bet netrukus atpažinome jį“, – pasakojo moterys.
Jis žiūrėjo į mus šaltu, kone tuščiu žvilgsniu, nereagavo į jokius žodžius. Buvo jausmas, tarsi susidūrėme su žmogumi, kuris veikia visiškai be ribų. Buvo baugu.
Jos paprašė nutraukti filmavimą, tačiau prašymai buvo ignoruojami. Anot moterų, netikėta situacija joms sukėlė ne tik stiprų emocinį diskomfortą, bet ir baimę dėl savo saugumo.
„Jis žiūrėjo į mus šaltu, kone tuščiu žvilgsniu, nereagavo į jokius žodžius. Buvo jausmas, tarsi susidūrėme su žmogumi, kuris veikia visiškai be ribų. Buvo baugu. Išsigandome ne juokais, atrodė, kad jis gali padaryti bet ką“, – sakė nepavydėtinoje situacijoje atsidūrusios moterys.
Pasak moterų, grįžusios į darbovietę jos nedelsdamos kreipėsi į policiją ir pateikė oficialų pareiškimą, kuriame detaliai aprašė įvykį ir pateikė filmavimo fakto įrodymus.
Bandė nesureikšminti
„Kauno diena“ paprašė situaciją pakomentuoti R. Babiansko.
– Žinome, kad policija dėl jūsų veiksmų gavo skundą. Moterys sakė, kad prieš jų valią buvo filmuojamos, juto psichologinį spaudimą, žeminantį nesiskaitymą. Kodėl taip elgėtės?“ – paklausėme R. Babiansko.
– Persistengė meluodami, čia yra melas. Aš esu puolamas ir apie mane skleidžiamas melas.
– Teigiate, kad pranešimas melagingas?
– Tai paaiškės, kai policija susirinks duomenis, paims iš manęs paaiškinimą. Jei toks įvykis buvo, gal tenai apsilenkė žmonės ar dar kažkas buvo.
Baigdamas pokalbį R.Babianskas pabrėžė atsiribojantis nuo „Centina Servis Kaunas“ veiklos.
„Aš susijęs su „Centina“, o į UAB „Centinos servisas“ nesikišu, daugiabučių administravimo reikaluose nedalyvauju“, – pareiškė jis.
Tačiau tokius R. Babiansko žodžius paneigė tiek laiptinėje filmuotos moterys, tiek kalbinti gyventojai. Jų teigimu, vykstant gyventojų susirinkimams žmonės ne sykį matė R. Babianską šalia namo sėdint automobilyje ir stebint aplinką. Be to, savo asmeniniame feisbuko profilyje jis ne kartą aukštino „Centina Servis Kaunas“ ir ragino sekėjus rinktis šį namų administratorių.
Nukentėjo moterys
Registrų centro duomenimis, 51 proc. „Centina Servis Kaunas“ akcijų priklauso bendrovei „Centina“, kurios vadovė ir akcininkė yra Jūratė Babianskienė – R. Babiansko sutuoktinė.
Kalbėdamas apie su finansinėmis aferomis susijusią savo praeitį R. Babianskas tikina, kad praeityje buvo klaidų ir kad dabar viskas vyksta skaidriai ir atsakingai.
R. Babianską anuomet sulaikę Kauno policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai išsiaiškino, kad dažniausiai aukomis apgavikas pasirinkdavo vidutinio arba vyresnio amžiaus moteris. Jauniausiai iš ekonominei policijai žinomų jo aukų – 45-eri, vyriausiai – 75 metai.
Visos nukentėjusiosios prisipažino, kad R. Babianskas sugebėdavo jas įkalbėti duoti už sutartus darbus avansą neva reikiamoms medžiagoms įsigyti. Tačiau, gavęs pinigus, pažadų negailėjęs „meistras“ grįžti neskubėdavo.
