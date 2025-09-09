„Pasakišką“ namų priežiūrą Kaune žadantys verslininkai neišbrenda iš skolų ir kriminalinės praeities

Portalo Alfa.lt žiniomis, šios įmonės pagrindinė akcininkė bendrovė „Centina“ yra įsiskolinusi valstybei nemenką sumą, o gyventojams Kaune iki šiol neregėtai aukšto lygio paslaugas žadanti „Centina Servis Kaunas“ praėjusius finansinius metus baigė nuostolingai.
Kaune daugiabučių administravimo paslaugas siūlanti įmonė ir jos pagrindinė akcininkė siejami su skandalingai pagarsėjusiu, praeityje už sukčiavimą teistu ir už grotų spėjusiu pasėdėti verslininku Ričardu Babiansku.
Kone kasdien savo feisbuko paskyroje po kelis įrašus talpinantis R. Babianskas prisistato kaip kauniečių gerove besirūpinantis „Centina Servis Kaunas“ atstovas, siekiantis daugiabučių namų priežiūrą Kaune pakelti į dar neregėtą kokybės lygį.
Negrąžina skolų „Sodrai“ ir VMI
Pagyrūniški Kaune sukčiavimu pagarsėjusio verslininko pareiškimai socialiniuose tinkluose keistai nedera juo siejamos įmonės finansinėmis problemomis.
Abejones dėl „Centina Servis Kaunas“ patikimumo ir gebėjimo administruoti ne tik namus, bet ir gyventojų kaupiamąsias lėšas dar labiau pagilino informacija apie finansines bėdas, kuriose galimai stringa įtarimų sukėlusios bendrovės kontrolinio paketo akcininkė.
Registrų centro duomenimis, 51 proc. „Centina Servis Kaunas“ akcijų priklauso bendrovei „Centina“, kurios vadovė ir akcininkė yra Jūratė Babianskienė.
Dar vasarą žiniasklaida skelbė, kad „Centina“ turi rimtų finansinių sunkumų. Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) bendrovė tada buvo skolinga beveik 40 tūkst. eurų, o skola „Sodrai“ siekė beveik 5 tūkst. eurų.
Nors prasidėjo ruduo, bendrovė, panašu, negeba išbristi iš skolų. Naujausiais duomenimis, „Centina“ VMI skolinga beveik 38 tūkst. eurų, o „Sodrai“ – daugiau kaip 2,5 tūkst. eurų.
Tokios skolos valstybinėms institucijoms gali signalizuoti apie rimtas finansines bėdas įmonės viduje. Ypač tai jautru, kai kalbama apie įmones, kurios, kad ir netiesiogiai, disponuoja gyventojų kaupiamosiomis lėšomis.
Daugiabučių priežiūrą į neregėtą Kaune lygį žadančiai įmonei sekasi ne ką geriau. Portale „Rekvizitai.lt“ nurodoma, kad pernai gruodį įsteigtoje bendrovė „Centina Service Kaunas“ dirba 6 apdraustieji darbuotojai, jiems mokamas 714,84 euro prieš mokesčius vidutinis darbo užmokestis. Tai yra mažiau nei Lietuvoje nustatytas 1038 eurų minimalus mėnesinis atlyginimas.
Registrų centro duomenimis, 2024 m. „Centina Servis Kaunas“ gavo 2,9 tūkst. eurų pajamų, bet patyrė 9 eurų nuostolį.
Į Alfa.lt prašymą patvirtinti ar paneigti informaciją apie įsiskolinimus „Sodrai“ ir VMI „Centina“ vadovė J. Babianskienė neatsakė.
Be atsakymo liko ir prašymas pakomentuoti, ar gyventojai gali būti ramūs dėl kaupiamųjų lėšų, kai juos aptarnaujančios įmonės pagrindinė akcininkė susiduria su finansiniais sunkumais.
Lietuvoje yra buvę atvejų, kai daugiabučių namų priežiūros įmonės, susidūrusios su finansiniais sunkumais, savo problemas bandydavo spręsti „priglausdamos“ daugiabučių namų gyventojų lėšas.
Prieš keletą metų Panevėžyje kilo skandalas, kai paaiškėjo, kad buvęs daugiabučių namų savininkų bendrijos pirmininkas E. B. (redakcijai vardas ir pavardė žinomi – red.) devynerius metus vogė gyventojų pinigus ir pasisavino daugiau nei 40 tūkst. eurų.
Iš gyventojų grobtus pinigus bendrijos pirmininkas leido loterijoms ir lošimo automatams. Nors nuo lošimų priklausantis vyras vėliau savo kaltę pripažino, teismas jam skyrė vos 6 tūkst. eurų baudą.
Daugiabučio namo savininkų bendrijos kasą apšvarinusi buvusi Panevėžio miesto savivaldybės Civilinės saugos skyriaus vedėja kalėjimo išvengė, nors iš daugiabučio namo kasos pavogė 30 tūkst. eurų. Savo kaltės moteris neneigė sakydama, kad pinigų jai reikėjo sprendžiant asmenines problemas. „Asmeninės problemos“ pernelyg ilgai užsitęsė, todėl teismas lengvinančių aplinkybių nenustatė ir konstatavo sukčiams būdingą nusikalstamą siekį lengvai pasipelnyti.
„Pogrindinis“ vadovas – žinomas sukčius
Alfa.lt ne kartą rašė apie „Centina Kaunas Servis“ ir jos pagrindinės akcininkės „Centina“ abejonių dėl patikimumo ir skaidrumo kėlusią veiklą. Nors šioms įmonėms oficialiai vadovauja Remigijus Vitkus ir J. Babianskienė, susitikimuose su potencialiais klientais jų atstovu prisistato mažosios bendrijos „Centina LT“ direktorius ir J. Babianskienės sutuoktinis R. Babianskas – Kaune žinomas aferistas.
Alfa.lt primena, kad prieš 19 metų Kauno miesto apylinkės teismas leido suimti tuomet 32 metų R. Babianską, kurį, paties įtariamojo sukčiavimu prisipažinimu, turėjo „prakeikti“ apie 20 Kaune bei pakaunėje gyvenančių moterų, siejusių su šiuo vyru bei jo vadovaujama UAB „Akauzė“ savo butų bei namų remonto planus.
R. Babianską anuomet sulaikę Kauno policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai išsiaiškino, kad dažniausiai į aukas apgavikas pasirinkdavo vidutinio arba vyresnio amžiaus moteris. Jauniausiajai iš ekonominei policijai žinomų jo aukų – 45-eri, vyriausiajai – 75-eri.
Visos nukentėjusiosios prisipažino, kad R. Babianskas sugebėdavo jas įkalbėti duoti už sutartus darbus avansą neva reikiamoms medžiagoms įsigyti. Tačiau gavęs pinigus, pažadų negailėjęs „meistras“ grįžti neskubėdavo. Užsakovėms pradėjus „meistro“ ieškoti nurodytu mobiliojo telefono numeriu, vyras atsiliepdavo ir teisindavosi, kad turi tiek daug darbų, kad vos spėja, bet savo pažadų esą tikrai nepamiršo.
Tačiau naujai sutartu laiku „meistras“ vėl nepasirodydavo, o apgautoms moterims vėl bandant susisiekti su avansą paėjusiu ir pažadus dalijusiu vyru, „meistras“ telefonu nebeatsiliepdavo.
Viena moteris, supratusi su kuo turi reikalų, „Kauno dienos“ redakcijai parašė laišką, kuriame aprašė savo patirtį su R. Babiansku.
„Atvažiavo jis – su kyšančiais iš galvos siūlais, kaip teletabis ir jo „naparnikas“ su smailėjančiais lakuotais bateliais. Tiesiog KYSA IR OSTAPAS BENDERIS. Atlikę santechniko darbus, pasisiūlė iškloti plytelėmis vonią, grindis už normalią kainą. Paprašė avanso už būsimą darbą, medžiagas ir prižadėjo ryte pratęsti darbus... Dar vakare paskambino ir pasiūlė plytelių, tiesa, draugelio vogtų.
Ačiū Dievui, man nepatinka mėlyna spalva.... Kodėl džiaugiuosi? Ogi gerasis santechnikas už savo aferas jau teistas ne vieną kartą, ne vieną kartą ir luptas... Ostapas ir jo draugelis dingo, išsijungė telefoną... O mano avansas prigulė jo piniginėje... Parašiau pareiškimą policijoje, pasirodo, tai jau 10 metų žinomas aferistas Ričardas Babianskas“, – laiške, kurį paskelbė „Kauno diena“, rašė kaunietė.
Paprašė avanso už būsimą darbą, medžiagas ir prižadėjo ryte pratęsti darbus... Dar vakare paskambino ir pasiūlė plytelių, tiesa, draugelio vogtų.
Nors aferomis pagarsėjęs ir ne kartą su teisėsauga reikalų turėjęs R. Babianskas dabar stengiasi vengti viešumos, su šiuo asmeniu susijusi įmonė „Centina Servis Kaunas“ planuoja administruoti kauniečių daugiabučius ir aktyviai siūlo savo paslaugas.
Su redakcija susisiekęs vieno Kauno daugiabučio gyventojas sako gerai atsimenantis R. Babiansko „veiklą“, kai jis su draugais siūlydavęs remontuoti kauniečių butus ir paėmęs avansą pradingdavo.
„Kadangi mano giminaitė buvo nukentėjusi nuo šio sukčiaus, noriu įspėti visus kauniečius, kurie susidurs su įmone „Centina Servis Kaunas“. Ar nebus taip, kad skandalingasis verslininkas įsisuks į gyventojų kišenes – juk daugiabučiai turi kaupiamuosius fondus, kuriuose yra ne viena dešimtis tūkstančių eurų? Gardus kąsnelis tiems, kas yra įpratęs apvaginėti eilinius piliečius“, – svarstė su anonimiškumo sąlyga sutikęs kalbėti kaunietis, neseniai savo pašto dėžutėje radęs įmonės siūlomų paslaugų reklaminę skrajutę.
Planavo prižiūrėti „šimtus namų“
„Centina“ direktorė J. Babianskienė Alfa.lt anksčiau atsiųstame komentare teigė, kad jos kontroliuojama įmonė „Centina Servis Kaunas“ šiuo metu Kaune administruoja vieną namą, o kito namo gyventojai esą šią įmonę pasirinko 95 proc. balsais.
„Namo gyventojai yra labai patenkinti ir laimingi – tai rodo gyventojų padėkos mums. Šie gyventojai papasakos apie gerą patirtį sekančio namo gyventojams ir tas namas prisijungs prie mūsų administruojamų namų ir taip toliau Kauno mieste, namas po namo ir bus šimtai namų, tai tik laiko klausimas. Kodėl. Gyventojai yra masiškai pasipiktinę dabartiniais administratoriais, nes jie yra daug kartų „nuvylę“ juos“, – tikino verslininkė.
J. Babianskienė tvirtino, kad UAB „Centina“ reputacija yra „nepriekaištinga“. „Tai gali patvirtinti tūkstančiai Lietuvos gyventojų, kurie naudojosi mūsų paslaugomis, todėl Jūsų kalbos, žmogui kuris turi gerą patirtį bendraujant su mumis, yra mažų mažiausiai juokingos“, – komentavo įmonės vadovė.
Alfa.lt žiniomis, UAB „Centina“ anksčiau mindė teismų slenksčius dėl neapmokėtų sąskaitų partneriams. Bendrovę dėl skolų buvo padavusios žiniasklaidos grupės Laisvas ir nepriklausomas kanalas (LNK) ir UAB „Lietuvos rytas“.
Šaukėsi dangaus keršto ir Izraelio
Asmeninių ir verslo ryšių su žinomu Kauno aferistu neišsižadanti daugiabučių administravimo įmonės „Centina Servis Kaunas“ pagrindinė akcininkė J. Babianskienė, gavusi Alfa.lt klausimus apie įmonės skolas ir verslo ryšius su savo sutuoktiniu, šaukėsi dangaus keršto ir grasino pasitelkti Izraelio gynėjus, bet šių grasinimų galiausiai nerealizavo.
Užuot atvirai atsakiusi į žiniasklaidos klausimus, verslininkė pasirinko „jautrią“ gynybos taktiką: priminė holokaustą ir „fašistų žudynes“, bet nerado drąsos atsiriboti nuo apgaule iš kauniečių pinigus viliojusio aferisto bei paneigti informacijos apie įmonės galimai patiriamus finansinius sunkumus.
J. Babianskienė portalą tikino, kad ji yra vienintelė UAB „Centina“ vienintelė akcininkė asmeninės nuosavybės teise. „Visas valdymas priklauso man“, – teigė ji.
„Jūsų šmeižto kompaniją pasistengsiu, kad būtų aptarta televizijoje. Žmonių teismui. Esu gydytoja – psichiatrė, mokslus baigusi aukso medaliu. Mano šeima yra visa išžudyta fašistų, o Jūs drįstate mane „pulti“. Aš tikrai susirasiu gynėjų Izraelyje. UŽ ŠMEIŽTĄ IR MELĄ – DIEVAS JUS NUBAUS!!! Geriau pasirinkite antrą variantą ir padiskutuokite apie tai. Tai Jums bus tikrai geriau. Pirmu variantu Jūs nieko nepasieksite“, – komentare redakcijai rašė J. Babianskienė.
„Puolimu“, nusipelniusiu dangaus bausmės ir Izraelio gynėjų, verslininkė įvardijo Alfa.lt pateiktus kelis konkrečius klausimus. Pavyzdžiui, kodėl įmonės UAB „Centina“, UAB „Centina Servis Kaunas“ ir MB „Centina LT“ registruotos vienu adresu bei kas yra patalpų Kuršių g. 51, Kaune, savininkas.
Įmonės vadovę papiktino ir portalo prašymas nurodyti, kokio dydžio nepriemoką jos vadovaujama įmonė turi „Sodrai“, kodėl susidarė šios nepriemokos, ar „Centina“ finansiniai sunkumai trukdo laiku vykdyti finansinius įsipareigojimus partneriams ir mokėti mokesčius.
Dar prašėme patvirtinti ar paneigti, kad J. Babianskienė yra tik formali UAB „Centina“ vadovė, o įmonei iš tikrųjų vadovauja jos vyras R. Babianskas, bei nurodyti, kaip tarpusavyje susijusios ir kokias paslaugas viena kitai teikia tuo pačiu adresu registruotos UAB „Centina“ ir MB „Centina LT“.
Klasikinė schema siekiant nuslėpti
Alfa.lt kalbinti teisininkai komentavo, kad tai yra klasikinė schema, kai įmonės valdomos per tarpininkus, norint išlikti šešėlyje. Ypač – jei tavo praeitis susijusi su tamsiais reikalais.
Ir R. Vitkus, ir J. Babianskienė atsisakė paaiškinti, kodėl įmonės UAB „Centina“, UAB „Centina Servis Kaunas“ ir MB „Centina LT“ registruotos vienu adresu bei kas yra patalpų Kuršių g. 51, Kaune, savininkas.
Beje, “Centina Servis Kaunas“ direktoriaus darbinėje biografijoje pasitaikė nė viena finansiškai nustekenta įmonė.
Aš tikrai susirasiu gynėjų Izraelyje. UŽ ŠMEIŽTĄ IR MELĄ – DIEVAS JUS NUBAUS!!!
Alfa.lt žiniomis, anksčiau R. Vitkus vadovavo vėliau bankrutavusioms bendrovėms „MG Group“, „Elektrosta“, „Akorus“ ir „Statybos darbų valdymas“ ir buvo trijų iš jų pagrindinis akcininkas. Registrų centro duomenimis, šiuo metu išregistruotose bendrovėse UAB „MG Group“, UAB „Elektrosta“ ir UAB „Statybos darbų valdymas“ R. Vitkus turėjo 100 proc. akcijų.
J. Babianskienė tvirtino, kad daugiabučių administravimo įmonės „Centina Servis Kaunas“ direktorius R. Vitkus yra paskirtas bendrovės „akcininkų susirinkime“ (įmonės akcijas valdo du asmenys – R. Vitkus ir J. Babianskienė).
„Šio direktoriaus reputacija yra nepriekaištinga. Jis yra geras specialistas turintis sukauptą darbų ir veiklos patirtį (nurodo įmonę – red.) administracijoje. To įrodymas – jo darbo metu buvo mokamos skatinančios piniginės išmokos ( už gerą darbą) ir jam išmokėta (nurodo įmonę – red.) didelė išeitinė kompensacija“, – teigė ji.
Gyventojai išvarė iš susirinkimo
„Nepriekaištingos reputacijos“ specialistui R. Vitkui ir jo neoficialiam verslo partneriui ar vadovui R. Babianskui, regis, nepavyksta įtikinti gyventojų siūlomų paslaugų kokybe.
Vieną kartą kauniečių daugiabučius namus administruoti ketinančios bendrovės „Centina Servis Kaunas“ atstovai sulaukė gyventojų pasipriešinimo ir turėjo gėdingai palikti susirinkimą. Žmonės, susipažinę su šių asmenų veikla iš viešosios erdvės, neslėpė: „Mums tokių verslininkų nereikia. Tai ne verslininkai – tai spaudimą darantys manipuliatoriai.“
Kaip portalui pasakojo gyventojai, šių metų balandžio 12 d., vakarą daugiabučiame name, Baltų pr. 77, Kaune, vykęs gyventojų susirinkimas virto aštria konfrontacija – į jį atvykę įmonės „Centina Servis Kaunas“ direktorius R. Vitkus ir nežinia ką šioje įmonėje veikiantis R. Babianskas buvo išvaryti kone vienbalsiu sprendimu.
Vos prasidėjus susirinkimui, gyventojų dėmesį patraukė „Centina Servis Kaunas“ atstovu prisistačiusio R. Babiansko elgesys. Mat verslininkas į susirinkimą atėjo ant kaklo pasikabinęs slaptą filmavimo įrangą. Tai tarp susirinkusiųjų sukėlė šoką ir pasipiktinimą. „Atrodo, kad atėjo ne kalbėtis, o slaptai fiksuoti mūsų reakcijas. Kas jie – verslininkai ar šantažo meistrai?“ – stebėjosi susirinkimo dalyvė Janina (vardas pakeistas).
Gyventojų reikalavimu kamera buvo nusiimta, bet tuomet prasidėjo žodinis puolimas. R. Babianskas ir R. Vitkus bandė reklamuoti „Centina Servis Kaunas“ teikiamas paslaugas, užgauliai atsiliepė apie kitus daugiabučių administratorius, kaltino gyventojus „šališkumu“ ir ignoravo bandymus kalbėti konstruktyviai.
Susirinkime dalyvavę gyventojai Afla.lt redakcijai prisipažino, kad nebuvo labai nustebinti tokiais save verslininkais laikančiais veikėjų veiksmais. „Perskaičiau apie juos žiniasklaidoje prieš savaitę, ir tada pagalvojau – negi tikrai jie eis per kiemus ir siūlys savo paslaugas? Ir ką jūs manot, nepraėjo nė savaitė – ir jie jau čia. Ir ne su dokumentais, o su slapta kamera ir agresyviu tonu. Toks šių dviejų ponų elgesys man priminė banditiškus 90-uosius“, – pasakojo buto savininkas Jonas (redakcijai vardas ir pavardė žinomi).
Pamatę, kad diskusija virsta įžeidinėjimais ir spaudimu, gyventojai vieningai nutraukė susitikimą. Vienas susirinkimo dalyvis garsiai pareikalavo: „Mes jų čia nepageidaujam. Tegul išeina!“ Šiems žodžiams pritarė plojimai ir emocingi šūksniai.
R. Babianskas ir R. Vitkus, susidūrę su tvirtu bendruomenės pasipriešinimu, buvo priversti palikti susirinkimą.
R. Babiansko „dialogai“
R. Babianskas kone kasdien savo feisbuko paskyroje talpina po kelis įrašus, juose prisistato kaip kauniečių gerove besirūpinantis verslininkas, siekiantis daugiabučių namų priežiūrą Kaune pakelti į dar neregėtą kokybės lygį.
Bet kiti įrašai, neskirti plačiajai bendruomenei, atskleidžia kitokį šio verslininku prisistatančio veikėjo veidą. Su teisėsauga reikalų turėjęs ir savo veiklos padarinius belangėje turėjęs progą apmąstyti R. Babianskas, regis, nepadarė reikiamų išvadų. Su neįtikusiais žmonėms verslininkas iki šiol bendrauja į nusikaltėlių žargoną panašiu stiliumi.
Štai tik keletas R. Babiansko pastarojo meto įrašų feisbuko paskyroje (kalba netaisyta):
„Jauciu dideli malonuma kad jus iškrypėliai tuoj tuoj suprasite viska“; “Žiūrėk išsiaiškinau smulkiai apie tavo kontora „,,, sutarėme taip arba tu normalei sudirbi kad man nebutu nuobodu arba aš savo advokatus pajungiu tada tau nebus nuobodu!!!!“.
Alfa.lt rašė, kad namo dalį Kaune iš R. Babiansko nusipirkęs vyras, kuris vėliau sužinojo, kad gyvena patalpose, kurios jam nepriklauso, sulaukė aferisto grasinimų po to, kai papasakojo savo istoriją žiniasklaidai.
Savo nelinksmą istoriją žiniasklaidai papasakojęs Gediminas prisipažino bijąs R. Babiansko galimai neadekvačios reakcijos. „Žinokite, po šito straipsnio man prasidės grasinimai, aš taip suprantu. Ten gi neadekvatus žmogus. Bet aš kitos išeities neturiu“, – prisipažino vyras.
Nuo R. Babiansko aferų nukentėjusio gyventojo įtarimai iš tiesų pasitvirtino. Po to, kai Gediminas papasakojo savo istoriją, portalas Alfa.lt kreipėsi komentaro į R. Babianską. Nepraėjus nė valandai nuo laiško išsiuntimo, Gediminas sulaukė R. Babiansko skambučio ir grasinimų.
Iš pradžių telefonu su Gediminu susisiekęs R. Babianskas kvotė, kodėl nuo jo nukentėjęs vyras kreipėsi į žiniasklaidą. Esą kilusius ginčus buvo galima išspręsti tarpusavyje, jų neviešinant. Aferistas telefonu netiesiogiai grasino, kad vyras nukentės, jeigu istoriją paviešins žiniasklaidoje.
Galiausiai ponas Gediminas sulaukė ir tiesioginių grasinimų. R. Babianskas jam atsiuntė tokio turinio trumpąją žinutę iš savo telefono: „Teks atsakyti. Tik išeina straipsnis, ir iš karto su tavimi susisieks advokatas ir pareikalaus 10 tūkstančių eurų kompensacijos. Tai gerai pagalvok, ką rašai. Manau, kad pats teisingiausias sprendimas būtų – pirkėjas grąžina prekę, o pardavėjas grąžina pinigus, ir visi laimingi.“
Alfa.lt kreipėsi komentaro į R. Babianską, tačiau atsakymo nesulaukė.
Naujausi komentarai