Šiuolaikiškas dantų protezavimas Kauno miesto poliklinikoje

Labai svarbu neatidėlioti
Burnos ir dantų sveikata – ne tik estetika, bet ir svarbus bendros organizmo sveikatos faktorius, turintis įtakos netgi psichologinei žmogaus būsenai.
Dantys atlieka kelias funkcijas: kramtymo, rijimo, kalbos. Be to, jie ypač svarbūs kalbėjimui – padeda aiškiai artikuliuoti garsus. Taip pat palaiko minkštuosius veido audinius: lūpas, skruostus, formuoja veidą.
„Netekus dantų ar jiems nudilus, maistas kramtomas nekokybiškai, todėl apsunkinamas virškinimas. Be priekinių dantų žmogus negali atkąsti maisto, mažiau šypsosi, pasikeičia kalba, o tai nulemia sumenkusį pasitikėjimą savimi, nevisavertiškumo kompleksą ir suprastėjusią psichologinę savijautą.
Maža to, laiku neatkūrus danties, nyksta žandikaulio dalis, kurioje buvo dantis, o gretimi dantys krypsta į prarasto vietą, atsiranda deformacijų. Tai vėliau apsunkina gydymą. Tinkamai protezuoti dantys atkuria ne tik kramtymo funkciją, bet ir paciento gyvenimo kokybę – sugrįžta šypsena ir drąsa bendrauti“, – aiškino Kauno miesto poliklinikos Šilainių padalinio gydytoja odontologė Vida Varkalienė.
Individualūs sprendimai
Pasak pašnekovės, iš plataus protezavimo metodų spektro kiekvienam pacientui tinkamiausias būdas parenkamas individualiai, įvertinus bendrą sveikatos būklę, amžių, dantų ir žandikaulių defektų pobūdį: „Dirbame su šiuolaikiška inovatyvia odontologine įranga, taikome tas pačias pasaulyje naudojamas pažangias technologijas ir ES sertifikuotas medžiagas – kaip ir privačios klinikos. Keliame aukščiausius kokybės reikalavimus.“
Fiksuoti dantų protezai – vainikėliai, tiltai – Kauno miesto poliklinikoje gaminami iš metalo keramikos, cirkonio oksido, cirkonio keramikos ar ličio disilikato. Išimami protezai gali būti akrilinės ir termoplastinės plokštelės. Lanko atraminiai protezai – metaliniai arba elastiniai.
Pacientų pripažinimą ir pasitikėjimą Kauno miesto poliklinikos personalas pelno komandiniu darbu, mat čia apsilankiusieji gali gauti greitas, tikslias ir kvalifikuotas skirtingų specialistų konsultacijas vienoje vietoje. Šilainių padalinio Odontologijos skyriuje dirba kompetentingi, ilgametės patirties sukaupę gydytojai odontologai, endodontologai, burnos chirurgas, higienistai, odontologas ortopedas.
Paslauga – dažnai nemokama
Prarastų ar pažeistų dantų protezavimo paslaugą nemaža dalis pacientų gali gauti nemokamai, kompensuojant iš Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) fondo biudžeto. Tokią teisę turi senatvės pensijos amžiaus sulaukę senjorai, vaikai iki 18 metų, nedarbingi arba iš dalies darbingi žmonės, taip pat asmenys, kuriems taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos.
Šiuos kriterijus įvertina gydytojas odontologas, todėl pacientas dėl kompensuojamo dantų protezavimo pirmiausia turi kreiptis į savo sveikatos priežiūros įstaigos specialistus.
„Jei pacientas atitinka nustatytus kriterijus, gydytojas odontologas užpildo paraišką kompensacijai gauti. Dokumentai sutvarkomi per tą patį vizitą, o sprendimas dėl teisės gauti kompensuojamą dantų protezavimo paslaugą pateikiamas iš karto – laukti pranešimų ar eilių nebereikia. Pacientui belieka pasirinkti gydymo įstaigą, kurioje jis nori atlikti dantų protezavimą. Kauno miesto poliklinikoje šią paslaugą teikiame tiek prisirašiusiems, tiek ir ne poliklinikos pacientams, – procedūrų subtilybes paaiškino V. Varkalienė. – Apie galimybę gauti dantų protezavimo kompensaciją daugelis jau žino, tačiau nemaža dalis nustemba, kai pasakome, kad praėjus trejiems metams vėl galės ja pasinaudoti.“
Paprastai per pirmą konsultaciją išsiaiškinamos paciento problemos, išklausomi lūkesčiai. Apžiūros metu įvertinama burnos ertmės, dantų, sąkandžio, žandikaulių ir smilkininio apatinio žandikaulio sąnario būklė, esant būtinybei, atliekamos dentalinės ar panoraminės rentgeno nuotraukos. Atitinkamai pagal tyrimų rezultatus parenkamas ir su pacientu aptariamas dantų gydymo ir protezavimo planas etapais, pateikiami keli tinkamų protezų variantai, paaiškinami jų pranašumai ir trūkumai, preliminarus jų gamybos laikas, adaptacijos laikotarpio ypatumai.
„Atkūrus kramtymo funkciją, pacientams sugrįžta ne tik šypsenos, bet ir pasitikėjimas savimi. Jų nuoširdžiai ištartas „ačiū“ – pats geriausias atpildas, įrodantis, kad dirbame teisinga kryptimi. Sveikas, besišypsantis, laimingas žmogus – didžiausias gydytojo darbo įvertinimas“, – sakė Šilainių padalinio gydytoja odontologė V. Varkalienė.
Investicijos augina pasitikėjimą
„Matome augančias pacientų gretas ir pastebime po vizitų pas gydytojus vis dažniau jų veidus puošiančias šypsenas. Iki šiol sakėme, kad visa tai – dėl sutrumpėjusių arba visai panaikintų eilių, kokybiškesnių paslaugų, modernios įrangos ir gražėjančių poliklinikos erdvių. Tačiau galime drąsiai konstatuoti, kad prie tų švytinčių šypsenų stipriai prisideda ir mūsų odontologai, kurių profesionalumas ir pastangos dantų protezavimą kilstelėjo į naują lygį. Kauniečiai tai išties vertina“, – teigė Kauno miesto poliklinikos Šilainių padalinio vadovas Svajūnas Masaitis.
Jis priduria, kad pastaraisiais metais įstaiga skiria ypatingą dėmesį nuosekliam atsinaujinimui ir darbo organizavimui: „Nestovime vietoje – nuolat tobulėjame, kasmet atnaujiname įrangą ir darbo vietas. Mums svarbu, kad pokyčiai būtų ne formalūs, o juntami, kad pacientas juos realiai patirtų.
Mums svarbiausia – aiškumas ir pasitikėjimas. Pacientas turi tiksliai suprasti, kokios procedūros atliekamos, kodėl jos reikalingos ir kokio rezultato galima tikėtis. Po vizito jis turi išeiti ramus, supratęs, kad paslauga suteikta atsakingai ir be perteklinių išlaidų.“
Apie išskirtinį dėmesį odontologijos sričiai liudija padvigubintas burnos higienisčių skaičius. Sutelktos didesnės pajėgos – uolesnis dėmesys pacientams, rūpinantis jų burnos sveikata – nuo priminimų apie profilaktinius vizitus iki pastebimai geresnių rodiklių tarp tokių apsilankymų.
„Svarbu, kad kiekvienas gydytojas dirbtų savo stiprioje srityje, o pacientas patektų pas tinkamiausią specialistą. Toks požiūris leidžia užtikrinti tikslesnį, patogesnį gydymą. Šiandien galime drąsiai konstatuoti, kad vadovaujamės naujausiais odontologijos standartais – tiek įranga, medžiagomis, tiek ir visa tai lydinčiais procesais. Žmonės mato ir jaučia, kad čia dirbama teisingai, o paslaugos tapo prieinamos kiekvienam.
Šiandien Šilainių padalinys – vieta, kur pažangumas dera su žmogiškumu. Čia kiekvienas gali įsitikinti, kad viešoji medicina tampa šiuolaikiška, patikima ir artima žmogui“, – pabrėžė S. Masaitis.
Dantų protezavimo paslaugos teikiamos šiuose Kauno miesto poliklinikos padaliniuose:
• Dainavos padalinys – Pramonės pr. 31, Kaunas;
• Šilainių padalinys – Baltų pr. 7, Kaunas;
• Kalniečių padalinys – Savanorių pr. 369, Kaunas.
Užsiregistruoti dantų protezavimo paslaugoms galite tel. +370 37 403 900.
