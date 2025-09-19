„Skambės vaikų juokas“: jau aišku, kas įsikurs istoriniame Kurhauze

Grąžins kauniečiams
„Vaikų ugdymas – svarbiausias mūsų darbas. Ar tai būtų formalusis mokymas, ar kūrybinės veiklos po pamokų – abu šie keliai vienodai reikšmingi. Kiekvienas vaikas turi augti įkvepiančioje ir saugioje aplinkoje, kur skleistųsi jo kūryba, tobulėtų įgūdžiai. Istorinis Kurhauzas – ilgus metus apleistas pastatas. Jį tvarkome iš pagrindų, kad taptų šiuolaikiška erdve vaikų ugdymui. Joje įsikurs Miko Petrausko scenos menų mokyklos padalinys – skambės vaikų juokas, vyks teatro repeticijos, šokio pamokos ir renginiai visai bendruomenei.
Visada sakiau, kad mieste neturi būti uždarų ir apleistų teritorijų. Grąžinome Dainų slėnį miestiečiams, atėjo metas ir Vytauto parkui – atverti jį visuomenei. Tokios erdvės turi priklausyti žmonėms“, – sako Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Istorinis Kurhauzas Perkūno al. 4B iškilo dar 1889 m. ir ilgainiui tapo svarbia kauniečių susibūrimų vieta. 1921 m. jį nuomojosi Sporto sąjunga, vėliau veikė restoranas, cukrainė, kavinė. Dabartinį vaizdą pastatas įgavo po žymaus architekto Edmundo Fryko 1929-aisiais atliktos rekonstrukcijos.
Darbai pareikalaus didelio kruopštumo
Kurhauzo sutvarkymo ir pritaikymo ugdymo poreikiams darbai pradėti dar šių metų birželį. Viešąjį rangos konkursą laimėjo MB „Virmalda“, turinti ilgametę patirtį rekonstruojant paveldinius objektus. Įmonė Kaune jau yra atlikusi Lietuvos banko, Kauno filharmonijos, Kauno apskrities vyriausiojo komisariato pastato kapitalinius remontus, restauravę kitus paveldinius objektus.
Per vasarą darbininkai atliko demontavimo bei ardymo darbus, įrengė monolitines perdangas. Šiuo metu remontuojamos mūrinės sienos, stulpai, piliastrų paviršiai. Taip pat atliekami kiti mūro atkūrimo darbai – formuojamos stogo konstrukcijos ir vidaus erdvės.
„Pastatas – kultūros paveldo objektas, turintis daug saugomų vertingųjų savybių. Rangos darbai vyksta palaipsniui, atsižvelgiant į paveldosauginius ir projekto vykdymo priežiūros reikalavimus“, – tikina Kauno savivaldybės Miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus vedėjas Saulius Rimas.
Istoriniame Kurhauze bus atnaujinti inžineriniai tinklai, įrengti persirengimo kambariai, administracijos kabinetai, lauko terasa. Restauratoriai kruopščiai atgaivins ir išsaugos objekto vertingąsias savybes.
Darbus numatyta atlikti iki 2026 m. rugsėjo. Bendra sutarties vertė siekia beveik 1,3 mln. euru su PVM.
Scena kūrybai ir tobulėjimui
Atnaujinto Kurhauzo erdvės bus perduotos Kauno M. Petrausko scenos menų mokyklai. Sutvarkytame pastate numatyta dalis Teatro ir integralaus scenos meno skyriaus veiklų. Čia taip pat vyks teatro neformalios ir formalųjį ugdymą papildančios programos, integruotos scenos menų veiklos, choreografijos ir šokio užsiėmimai.
Planuojama, kad naujose erdvėse mokysis apie 120 mokinių, dirbs daugiau kaip dešimt mokytojų ir administracijos darbuotojų.
Pamokas jaunajai kartai šiame skyriuje toliau ves teatro ir scenos meno profesionalai: Andrius Sužiedėlis, Arvydas Šaučiūnas, Vitalija Vyšniauskaitė, Daiva Stasiulevičienė, Dovilė Talačkaitė, Skaistė Grašytė, Agnė Palubinskaitė. Skyriui vadovauja Lina Strasevičienė.
Kauno M. Petrausko scenos menų mokykloje šiuo metu mokosi apie 1150 ugdytinių. Veikia trys kryptys: šokio, muzikos, teatro ir integralaus scenos meno. Didelis dėmesys skiriamas integruotoms edukacinėms programoms, kuriose mokiniai gali susipažinti su keliomis scenos menų šakomis vienu metu.
Mokyklos sukurti integralaus scenos menų spektakliai – „Spalvų šokas“, „M. K. Čiurlionis. Gyvenimo pilys“, „Alisos šalyje“ – sėkmingai parodyti Kauno valstybiniame muzikiniame teatre, Nacionaliniame Kauno dramos teatre, kultūros centre „Girstutis“. Jų pasirodymais praturtinamos miesto šventės – Mokslo ir žinių diena, Mokytojų diena, Kalėdų, sporto ir kiti renginiai.
