Skrydžių laukimas virto chaosu – keleiviai pasakojo, ką patyrė

Kad skrydis atidėtas, penktadienio vakarą apie pusę devintos išgirdo mažiausiai 6 tūkstančiai keleivių.
Oksana naktį praleido oro uoste, miegojo ant medinio suolo.
„Jau pamiegojau, o dabar laukiame skrydžio“, – sakė Oksana.
Atostogos į Egiptą apkarto. Su šeima iš Elektrėnų atvykusi moteris patyrė daug nepatogumų.
„Gavome žinutę, kad galime užsisakyti viešbutį. Kompensavo po 50 eurų už žmogų, bet už tokią kainą jau visi kambariai buvo užimti. Juk žmonių – 6 tūkstančiai, atidėta 40 skrydžių“, – pasakojo Oksana.
Jau antrą kartą šią savaitę kilo chaosas dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos. Tik šįkart sutrikdytas ne tik sostinės oro uosto darbas.
„Penktadienį buvo identifikuota, kad meteorologiniai balionai juda Vilniaus ir Kauno oro uostų kryptimi, ir vienintelis saugus būdas išvengti susidūrimo ore – stabdyti oro eismą“, – aiškino Lietuvos oro uostų saugos direktorius Vidas Kšanas.
Šalies radarai užfiksavo apie 80–90 balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis – tris kartus mažiau nei praėjusį kartą. Nors oro erdvė buvo uždaryta apie 6 valandas, keleiviams teko laukti mažiausiai dukart ilgiau.
„Turėjome išskristi ketvirtą ryto, dabar gaunasi, kad išskrisime po 17 val.“, – sakė moteris.
„Viena diena sumažėjo atostogos“, – apgailestavo vyras.
„Blogos emocijos, kad valstybė neapsaugo mūsų dangaus“, – piktinosi moteris.
„Pakeliui į Vilnių paskambino, kad balionai skraido ir oro uostas uždaromas“, – pasakojo kita.
Kol skrydžio nebuvo, dalis keleivių keliavo į namus, kitus priglaudė pažįstami.
„Ačiū Dievui, kad turime gerus kolegas – išgelbėjo, pernakvojome Kaune“, – dalijosi moteris.
„Viskas gerai, svarbu saugu. Jei sustabdė skrydžius, vadinasi, buvo dėl ko“, – sakė vyriškis.
„Informacijos šiek tiek trūko, bet yra kaip yra“, – pridūrė moteris.
Į Londoną turėjusi išskristi pora sakė gavusi maisto ir vandens, tačiau iš kelionės organizatoriaus nesulaukė jokios pagalbos. 16 valandų praleido oro uoste – ten ir miegojo.
„Visur, dažniausiai kampe, kur plastikinės dėžės“, – pasakojo vyras.
„Tiesą sakant, buvo siaubinga“, – sakė moteris.
Laikinai dėl balionų sustabdžius oro uostų veiklą, padaryta bent 17 tūkstančių eurų nuostolių. Anot Krizių valdymo centro, žalą ateityje turėtų atlyginti provokacijų organizatoriai.
„Susumavus nuostolius ir kalbant ateityje apie civilinius ieškinius tiems, kurie organizuoja tokius nusikaltimus, tai būtų svarus indėlis teisingumo link. Manau, kad tie, kurie rengia tokias operacijas, turėtų kelis kartus pagalvoti, kokios gali būti pasekmės“, – teigė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
Kaune ir Vilniuje atšaukta dešimt skrydžių, šešiolika pavėlinti, keturiolika nukreipti į kitus oro uostus.
„Keli orlaiviai tūpė Palangoje – jų pervežimu pasirūpinta iš karto. Keturi autobusai išvyko, pirmasis reisas – iš Egipto. Kiti perkėlimai įvyko į skirtingus miestus, tiek Ryga priėmė, tiek Katovicai priėmė“, – informavo Lietuvos oro uostų saugos direktorius V. Kšanas.
Chaosas kilo ir kitur – keleiviai ilgas valandas be miego praleido autobusuose. Iš Londono į Kauną skridęs vyras nusileido Rygoje. Žinojo tik tiek, kad gaus kompensaciją, tačiau transportu turėjo rūpintis pats.
„Žmonės buvo pikti ir nusivylę. Mums pasakė, kad galime važiuoti į stotį ir vykti į Kauną autobusu. Kiti žmonės patys išsinuomojo automobilius“, – sakė vyras.
Dėl balionų apie pusę paros buvo uždaryti ir Lietuvos–Baltarusijos pasienio punktai. Iki šiol pavyko rasti tik keturis kontrabandinius balionus. Paieškos tęsis visą parą – šiuo metu jos apima tris rajonus.
„Lazdijų, Druskininkų, Šalčininkų rajonai, dalis Alytaus“, – nurodė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas V. Vitkauskas.
Apie susidariusią situaciją informuoti ir Lietuvos partneriai – Europos Sąjunga bei Jungtinės Valstijos. Anot V. Vitkausko, Baltarusija taip pat reaguoja.
„Komentuoja ir piktinasi Lietuvos sprendimais – tai reiškia, kad tai yra skausminga režimui. Manome, kad pataikyta į teisingą vietą“, – sakė jis.
Po ankstesnio incidento premjerė Inga Ruginienė neatmetė, kad ateityje galimas visiškas sienų uždarymas su Baltarusija.
Kitą savaitę planuojamas dar vienas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis.
