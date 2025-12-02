Vienas blogiausių savaitgalių Vilniaus oro uoste: dėl balionų valdžia jaučiasi įkaite

Genovaitė – viena iš keleivių, kuri sekmadienį sužinojo, kad iš Vilniaus lėktuvai vėl nekils.
„Gavau naują bilietą į telefoną, kad skrisiu pirmadienį“, – pasakojo ji.
Kitas keleivis šį vėlavimą vadina katastrofišku.
„Pavėlino. Turėjo būti sekmadienį 6 val. ryto, o dabar – tik 15 val. Aš esu jūreivis, o laivas nelauks“, – dalijosi vyras.
Kristoferis vakar turėjo grįžti į Berlyną, tačiau planai žlugo.
„Komunikacija buvo labai prasta. Iš Vilniaus autobusu važiavome į Kauno oro uostą, bet pusiaukelėje teko apsisukti ir grįžti, o nakvojome viešbutyje. Dabar tikiuosi, kad už poros valandų pavyks išskristi. Buvo labai glumina – atrodė, kad niekas nežino, ką daryti“, – teigė pašnekovas.
Kiti į oro uostą eina su nerimu.
„Verslo kelionės kenčia, žmonės negali tvarkyti reikalų. Be galo sudėtinga problema, kurią reikia išspręsti“, – kalbėjo vyras.
Praėjusią naktį Vilniaus oro uoste dėl balionų lėktuvai nekilo ir nesileido rekordiškai ilgai – net 11 valandų.
„Buvo iškilusi didelė grėsmė saugai, todėl įvesti ilgi ribojimai“, – aiškino „Oro navigacijos“ vadovas Saulius Batavičius.
Tai pakenkė 50 skrydžių.
„Suprantu visus keliautojus ir apgailestauju dėl sugriautų planų, tačiau kaip ir jie visi, jaučiuosi šios situacijos įkaitu“, – sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Baltarusijos kontrabandininkai patobulino taktiką ir dabar kryptingai leidžia balionus Vilniaus oro uosto link.
„Turėjome sisteminį balionų paleidimą į jautrias zonas, kur vyksta atvykimai ir išvykimai“, – tvirtino S. Batavičius.
Savaitgalį oro uostas buvo uždarytas net du kartus. Ministras sako, kad ženklų, jog situacija greitai baigsis, nėra – reikia prisitaikyti.
„Kai kuriuos skrydžius iš anksto nukreipti į Kauną, ypač vykstančius nakties metu“, – teigė Lietuvos oro uostų generalinis direktorius Simonas Bartkus.
Kauno oro uostas vakarais ir naktimis dirbs su didesne komanda.
Tuo tarpu verslo įmonėms, kurios sugalvos, kaip saugiai nuleisti balionus ant žemės, Ekonomikos ir inovacijų ministerija žada milijoną eurų. Atrinkti trys projektai: balionų numušimas lazeriais, perimantieji dronai ir dirižablių sistema. Pirmieji bandymai – tik vasarį.
„Svarbiausia, kad sprendimas būtų veikiantis – nuo aptikimo iki neutralizavimo“, – komentavo ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų Vilniaus oro uostas buvo uždarytas daugiau nei 10 kartų. Tai kenkia Lietuvos reputacijai.
„Per du mėnesius suskaičiavome, kad 47 tūkst. keleivių patyrė nepatogumų“, – atskleidė S. Bartkus.
Generalinė prokurorė pranešė, kad pradedamas išskirtinis tyrimas dėl grėsmės valstybei.
„Padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos valstybę“, – sakė ji.
Iš viso pradėta per 20 ikiteisminių tyrimų, juose – 50 įtariamųjų. Konfiskuota apie 730 tūkst. cigarečių, kurių vertė – trys milijonai eurų.
