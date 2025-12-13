Dėl kontrabandinių balionų – pokyčiai keliautojams

Policija šią savaitę sustabdė automobilį, kuriame rasta daug dėžių kontrabandinių cigarečių. Laimikis – retas. Per savaitę pareigūnai patikrino beveik 4 tūkstančius automobilių ir beveik 5 tūkstančius žmonių.
„Nustatėme 44 įvairaus pobūdžio pažeidimus, taip pat buvo aptiktas 21 meteorologinis balionas su daugiau nei 42 tūkstančiais cigarečių“, – informavo policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas.
Per savaitę sulaikyti keturi asmenys, kurie vyko pasiimti arba jau buvo pasiėmę atskridusias cigaretes.
„Penktadienį ryte netgi kitoje Lietuvos dalyje, Tauragės apskrityje, buvo sulaikytas asmuo, kuris gabeno apie 10 tūkstančių pakelių kontrabandinių cigarečių, būtent su baltarusiškomis banderolėmis“, – sakė A. Paulauskas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Kol policija dirba, nesnaudžia ir kelionių organizatoriai. Vilniaus oro uosto darbą stabdantys iš Baltarusijos skrendantys balionai kai kuriuos vežėjus paskatino Vilnių iškeisti į Kauną.
„Nusprendėme laikinai perkelti skrydžius iš Vilniaus oro uosto į Kauno oro uostą“, – teigė „Join UP! Baltic“ vadovas Aurimas Janušauskas.
Kompanija perkelia skrydžius į Sharm el Sheikh ir Hurgadą. Klientai, anot organizatorių, nepatogumų nepajus.
„Tam esame suorganizavę pervežimus klientams, kurie yra užsisakę keliones iš Vilniaus – į Kauną, o iš Kauno oro uosto – atgal į Vilnių“, – aiškino A. Janušauskas.
Tad į Egiptą bus galima skristi iš visų trijų – Vilniaus, Kauno ir Palangos – oro uostų.
„Per visą šį 3,5 mėnesio laikotarpį yra suplanuota 90 tokių skrydžių – tai po vieną skrydį per dieną, kuris persikels į Kauno oro uostą“, – sakė Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus.
Skrydžiai stabdomi laikinai – nuo gruodžio 17 dienos iki kovo pabaigos. Gali būti ir trumpiau, jei problema bus išspręsta.
„Neatmetame galimybės grįžti į Vilniaus oro uostą. Ne neatmetame – grįšime. Tai yra laikinas pakeitimas“, – pabrėžė A. Janušauskas.
Kol kas sprendimą perkelti skrydžius į Kauną priėmė tik „Join UP! Baltic“.
„Nė viena kita aviakompanija šiai dienai neplanuoja nei kelti skrydžių į Kauno oro uostą, nei kažkaip keisti skrydžių tvarkaraščių“, – tvirtino S. Bartkus.
Vieno vakarinio skrydžio Vilniaus oro uoste jau atsisakė Suomijos bendrovė „Finnair“. Tačiau oro uostų vadovas pabrėžia, kad atsirado bendrovės „flydubai“ skrydis iš Dubajaus į Vilnių, taip pat „Wizz Air“ pradėjo naujus skrydžius į Taliną, Turku miestą Suomijoje ir Nicą Prancūzijoje.
„Kelios aviakompanijos startuoja su naujais skrydžiais. Žinoma, jie buvo suplanuoti dar gerokai anksčiau, bet šie ženklai rodo, kad aviakompanijos ir toliau tiki Lietuvos oro uostais, toliau tiki rinka“, – sakė S. Bartkus.
Tačiau „flydubai“ jau pareiškė, kad reikalui esant skrydis būtų nukreiptas į Rygą.
„Tai yra jų planas B – jeigu oro erdvės ribojimai būtų Vilniaus oro uoste, nusileisti Rygoje, palaukti oro erdvės atsidarymo ir perskristi į Vilnių“, – paaiškino S. Bartkus.
Oro uostas neneigia, kad dėl perkeliamų ir naikinamų skrydžių praras šiek tiek pinigų – apie 70–80 tūkstančių eurų. Kol kas Vilniaus oro uostas dirba be trikdžių.
„Šią savaitę VNO darbas dėl hibridinės atakos sutrikdytas nebuvo“, – sakė S. Bartkus.
Kilus balionų krizei Latvijos oro bendrovė „Air Baltic“ paankstino dviejų skrydžių iš Vilniaus laiką. Tačiau oro uostas praneša, kad per pirmąsias vienuolika gruodžio dienų, lyginant su praėjusiais metais, skrydžių skaičius šiek tiek išaugo.
(be temos)