Šleikštulį keliantys vaizdai vonios vandenyje: ką atskleidė tyrimas

„Negerkite vandens iš čiaupo!“ – tokia žinutė socialiniame tinkle, tarp Panemunės bendruomenės narių, paplito rugpjūčio pabaigoje.
Kaip teigta tada, planas išsimaudyti rugpjūčio 31-osios vakarą, apie 22 val., Kaune, Vaidoto gatvėje, žlugo. „Vonios vandenyje – drumzlės ir gyvi organizmai…“ – feisbuke anonimiškai rašė žmogus.
Kad jo žodžiai – nepramanyti, paliudijo ir įrašo iliustracija – vaizdo medžiaga iš įvykio vietos. Čia buvo matyti jau minėtos vandenyje plūduriuojančios drumzlės bei besiraitantys gyviai, panašūs į kirmėles. Autorius pridūrė dėl situacijos jau besikreipęs į bendrovę „Kauno vandenys“. „Bus atliktas sisteminis valymas ir toliau spręs šią problemą“, – įvardijęs savo problemą sužinojo jis.
Portalo kauno.diena.lt žurnalistai bendrovės „Kauno vandenys“ atstovų taip pat pasiteiravo, kas galėjo lemti tai, kad į vonioje prileistą vandenį pateko neaiškios kilmės „priedų“, bei kokių priemonių dėl to ketinama imtis.
Tuo metu pirminį komentarą pateikusi bendrovė akcentavo, kad dėl susiklosčiusios situacijos laukia tikslesnių laboratorinių tyrimų rezultatų – jų gavimas šiek tiek užtrunka. Po kelių dienų „Kauno vandenų“ atstovai įvardijo, kas paaiškėjo.
„Atlikus vandens tyrimus, nustatyta, kad bendrovės tiekiamas geriamasis vanduo atitinka galiojančius higienos normų reikalavimus. Tiekiamame vandenyje mikrobiologinės taršos nerasta – ištyrus vandenį jame neaptikta nei koliforminių bakterijų, nei žarninių lazdelių (E. coli – aut. past.). Tai patvirtina, kad bendrovė „Kauno vandenys“ tiekia kokybišką geriamąjį vandenį“, – tvirtino jie.
Pasak „Kauno vandenų“, pastebėtas vandens drumstumas – paprastai geležies arba mangano nuosėdos – nėra pavojingas žmogaus sveikatai. „Tačiau suprantame, kad tai sukelia nepatogumų ir nemalonų įspūdį. Vanduo yra apdorojamas, dezinfekuojamas natrio hipochlorito pagalba vandens gerinimo įrenginiuose, todėl mūsų vandens išgavimo ir paruošimo grandinėje nėra prielaidų tokiems reiškiniams atsirasti“, – sakė bendrovės atstovai.
Jie pažymėjo, kad „Kauno vandenys“ yra atsakingi už vandens saugą iki namo skaitiklio, o tolesnėje vidaus sistemoje vandens kokybę gali lemti ir pačių pastato vamzdynų ar čiaupų būklė.
Gyventojams ateityje išvengti panašių nutikimų gali padėti įrengta filtravimo sistema – ant įvado pravartu turėti bent grubaus valymo filtrą.
„Gyventojams ateityje išvengti panašių nutikimų gali padėti įrengta filtravimo sistema – ant įvado pravartu turėti bent grubaus valymo filtrą. Filtrų sistemos, kurios išvalo vandenį nuo kalkių nuosėdų, tinkamesnės buities įrenginiams. Rekomenduojame perkant papildomą vandens filtravimo sistemą visada pasidomėti ir paprašyti gamintojo pateikti sertifikatą geriamajam vandeniui, o ne buities įrenginiams“, – patarė „Kauno vandenų“ atstovai.
