Advento proga muziejus kviečia (at)pažinti gyvenusius šalia Panemunės ir Tilžės

2025-12-03 12:28
Adventas – tai šventų Kalėdų laukimo laikas, kada apmąstome savo praeitį, nuveiktus metų darbus. Šia proga Mažosios Lietuvos istorijos muziejus gruodžio 13 d. (šeštadienį) kviečia prisiminti vietinius gyventojus, gyvenusius ypatingoje vietoje – šalia Tilžės (dab. Sovetskas, Rusija) ir Panemunės – abipus Nemuno. Tai simbolinė vieta tiek Lietuvos, tiek Mažosios Lietuvos istorijoje: karalienės Luizės tiltas per Nemuną nuo XX a. pradžios jungė Tilžę ir Panemunę, o šiandien žymi ribą tarp šių vietovių ir skirtingų valstybių.

11 val. parodos „Gyvenimo šalia Panemunės ir Tilžės (at)pažinimas“ atidarymas Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda).

14 val. dokumentinio filmo, sukurto pagal etnografinių ekspedicijų medžiagą „Gyvenimas šalia Panemunės ir Tilžės“ (trukmė 45 min.) pristatymas ir sakralinės muzikos mišraus choro „Laudamus“ koncertas Pilies muziejaus konferencijų salėje (Priešpilio g. 2. Klaipėda).

Parodoje pristatomos netoli Tilžės (dab. Sovetskas, Rusija) ir Panemunės gyvenusiųjų vietinių gyventojų nuotraukos bei daiktai. Tai nauji eksponatai su išskirtinėmis jų gavimo istorijomis. 

1944 m. pasitraukusiųjų gyventojų daiktai (24 vnt.) buvo rasti pakasti kaimo kapinėse. Šiuos eksponatus ypatingu būdu išsaugojo ir muziejui perdavė ilgametė Lietuvos nacionalinio muziejaus etnografė Danutė Aleknienė, vaikystę praleidusi Bolšakove (Kaliningrado sr., anksčiau Gastų vlsč., Skaistgiriai).

Taip pat eksponuojamos Skersviečiuose (vok. Skerswethen), 18 km į šiaurės vakarus nuo Tilžės gyvenusiųjų Hauptų šeimos nuotraukos bei daiktai, kuriuos išsaugojo ir 2020 m. muziejui padovanojo Vokietijoje gyvenanti Angela Burkart. Bus prisimintos ir kitų vietinių gyventojų – Šarlotos Rudytės-Jonaitienės iš Šakininkų k. (Panemunės pšt., Tilžės-Ragainės apskr.), Kasiulių šeimos iš Barzūnų (vok. Barsuhnen, Pagėgių apskr., Vilkyškių par.) – gyvenimo istorijos. Informacija parodoje pateikiama lietuvių bei vokiečių kalbomis. Ji muziejuje veiks iki 2026 m. sausio 10 d.

Porcelianinė peleninė su Nemuno vaizdu ir tiltu bei įrašu TILSIT. KONING LUISE-BRŪCKE. XX a. pr. įsigyta iš D. Aleknienės. / MLIM archyvo nuotr.

Sakralinės muzikos mišrus choras „Laudamus“ – tai jauniausias Šilutės kultūros ir pramogų centro kolektyvas, susikūręs 2018 m. Kolektyvo vadovė – Irena Šemeklienė, koncertmeisterė – Kristina Budvytytė Mejerė. Choras „Laudamus“ koncertuoja bažnyčiose ir bendruomenių renginiuose įamžinant svarbiausius įvykius bei datas. Atliekami užsienio ir lietuvių kompozitorių kūriniai.

Advento popietės metu atliekamoje programoje skambės žinomos bei naujai aranžuotos kalėdinės giesmės, kuriose dera šiluma, ramybė ir džiaugsmas, atspindintys artėjančių švenčių nuotaiką. Kūrinių skambesys pakvies susikaupti, pasidalyti gerumu ir pasimėgauti žiemos stebuklo dvasia.

Renginio organizatorius – Mažosios Lietuvos istorijos muziejus.

Dalyvavimas nemokamas.

